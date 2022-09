Este domingo en el estadio Alejandro Villanueva se jugará una nueva edición del clásico peruanao. Este partido será válido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 y será de vital importancia para ambos conjuntos.

Asimismo, la expectativa para este encuentro entre Alianza Lima y Universitario está a tope, es por ese motivo que le hicieron una entrevista a Aldo Olcese, ex jugador del cuadro íntimo para poder conocer su opinión sobre este compromiso.

El ex futbolista fue tajante en una de sus declaraciones e indicó que a criterio suyo, los dirigidos por Carlos Compagnucci no tienen las posibilidades para que aspiren por un triunfo este domingo en Matute.

“Considero que en este partido Alianza tiene una ventaja, no le veo a Universitario posibilidades de ganar el partido, cosa que en años anteriores si se podía dar por la garra u otros factores”, declaró Olcese.

No obstante, rescató que en este tipo de partidos no es viable dar a uno como favorito porque pueden haber sorpresas: “En todos los clásicos no importa como llegue el rival. Por más que la U o Alianza vengan mal, nadie se anima a pronosticar un resultado, pues siempre puede haber sorpresas”

Finalmente, el medicoamposta se refirió a la actualidad de Farfán: “No sé si Jefferson ha trabajado con regularidad. Si se decide que juegue este clásico, ojalá que le vaya muy bien. Yo soy amigo de Jefferson y me gustaría que se retire por la puerta grande”.