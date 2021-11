El campeonato peruano tiene cambios todos los años. Es muy raro que un mismo sistema o que las mismas reglas se repitan para todos los equipos en las distintas temporadas. La incertudumbre, cada vez que acaba un torneo y esa por comienzar otro, es grande. Nunca se sabe con qué nuevo formato van a salir los organizadores. La verdad es que no debería ser tan difícil.

Este 2021, hay que decirlo, fue bastante malo. El torneo fue el primero en terminar en toda la región. Más alla de que las finales aún no se juegan, el 31 de octubre acabó la temporada regular. Dos meses del año, a pesar de tener todos contrato, pasarían sin Liga 1.

Otro elemento inédito fue que todo el campeonato se jugó en Lima. A pesar de que las condiciones sí estaban dadas para viajar y moverse, desde la FPF y la Liga 1 decidieron darle ventaja a los de la capital. Los resultados fueron evidentes: tres equipos de la ciudad terminaron en los tres primeros puestos. Fueron siempre locales.

El regreso del público fue otro defecto. Ni un solo encuentro de la Fase 1 o de la Fase 2 tuvo gente. Esto sí pasó en todos los países del continente. En fin, la lista puede ser larga. Ahora, también se verán modificaciones de cara al 2022. Gustavo Peralta las informó en su twitter también diciendo que el inicio sería el 14 de enero.

"No habrá bolsa de minutos en Liga 1 2022, pero será obligatorio tener 5 jugadores Sub-20 en la plantilla. Clubes no aceptaron que plantilla sea de solamente 28 jugadores. Eso no va. Vuelve el torneo de reservas y es obligatorio tenerlo también para equipos de Liga 2", escribió el mencionado comunicador. Ahora, los equipos deberán armar su plantilla en base a esas condiciones. Ojalá no se retracten en unas semanas. Del formato, aún no se sabe demasiado.