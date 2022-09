Invitado al programa de YouTube "Tú quieres show?" del youtuber ChiquiWilo, el presentador de televisión 'Paco' Bazán habló sobre diversos temas. Sin tapujos, directo y ácido en su comentario, el también exfutbolista y modelo relató lo sucedido hace unos meses en el programa deportivo 'Al Ángulo'.

Recordando cuando el periodista argentino Martín Liberman fue invitado al programa de Movistar Deportes y que, después de la charla un panelista de 'Al Ángulo' le mandó un tuit, 'Paco' Bazán se enfureció y explotó mientras hablaba con ChiquiWilo.

“Liberman maletea siempre a Zambrano. Lo invitaron “Al Ángulo” y se paseó con todos ahí. Le dieron tribuna para que maletee a un peruano, sarta de franeleros todos ... Yo a Liberman lo parcho en una, pero con argumentos”, mencionó 'Paco' Bazán de manera exacerbada.

Siguiendo con su enojo, 'Paco' Bazán recordó que José Chávarri tuiteó a Martín Liberman, lo que le pareció todavía más descabellado pues estuvo con ellos durante el programa y ahí no dijo nada.

“No sé cómo se llama ese pata que se sienta ahí, no es Rebagliatti. Es un NN, que al día siguiente publicó en su Twitter y Liberman le dijo: “me tuviste en tu set y no me dijiste nada”, precisó 'Paco' Bazán haciendo referencia a José Chávarri..