Phillip Butters aprovechó que este miércoles se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, el partido pendiente de Alianza Lima con FBC Melgar, para provocar la furia de los fanáticos 'blanquiazules' y cerveceros al comentar la cantidad de hinchas de ambas instituciones que pelean por el título de la Liga1.

El polémico presentador de PBO Noticias, y además hincha confeso de Universitario de Deportes, se mofó de la cantidad de aficionados que Alianza Lima y Sporting Cristal llevan a los estadios, comparados con los últimos 50 mil espectadores que llevó el cuadro 'crema' en el triunfo por 2-0 ante Atlético Grau del último fin de semana.

“Con un Matute lleno, Alianza Lima recibe a Melgar a las siete y treinta de la noche. Matute lleno, esto para mí es una cuestión absolutamente rara. Debe haber un mérito de alguien. Yo, en la vida he visto Matute lleno sin la ‘U’.”, dijo tajantemente el presentador de noticias.

Cabe resaltar que Phillip Butters no solo se burló de la cantidad de hinchas que tendrá esta noche el estadio de 'Matute', sino también fue más sarcástico cuando le hablaron de los hinchas 'celestes'. “¿Con Cristal? Si alguna vez pasó no me acuerdo, porque hasta donde yo sé, según dijo Gianmarco, no son ni cuatro gatos".

¿Cuándo y a qué hora se miden Alianza Lima vs. FBC Melgar?

Este miércoles a las 7:30 p.m. (hora peruana), Alianza Lima y FBC Melgar de Arequipa se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva, por el Torneo Clausura. Como se recuerda, este es un duelo pendiente entre ‘blanquiazules’ y ‘rojinegros’ que corresponde a la fecha 6 de la fase 2 de la Liga 1.