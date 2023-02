Sin jugadores de Alianza Lima, Universitario de Deportes, y Sporting Cristal: sorpresivo once ideal de la fecha 4

Jugada la fecha completa número 4 apareció la publicación que puede traer mayores reacciones en Liga 1. Debido a que se analizan rendimiento de por medio, con especialistas que toman metodologías para poder dar un veredicto. Generando un comentario general en los hinchas de los clubes que no están dentro.

Debido a que gran parte de los cotejos no fueron televisados, apenas se pudieron ver algunos duelos. Sobresalen el versus entre Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute, el cual terminó con triunfo blanquiazul. Pero no se pudo ver el completo de los minutos en juego, aún, cuando muchos asistentes hablan de excelentes rendimientos.

Se señala y cuestiona la directriz de Agustín Lozano por parte de los fanáticos de los cuadros no seleccionados, como si él se encargara de elegir. Ahí hay un error, pero la duda parte porque se supone que hay profesionales que ven todos los detalles, ya que se encuentran en el estadio seleccionado, aun cuando no se televisa.

Este fue el once ideal de la fecha 4: Manuel Heredia (Carlos A. Mannucci); Leonardo Rugel (Deportivo Municipal), Renzo Garcés (César Vallejo), Oslimg Mora (Atlético Grau), Ayrthon Quintana (Cienciano del Cusco); Santiago Arias (Alianza Atlético de Sullana), Joao Rojas (Deportivo Garcilaso), Óscar Barreto (Unión Comercio); Neri Bandeira (Atlético Grau), Carlos Garcés (Cienciano del Cusco) y Fernando Pacheco (Deportivo Municipal).

¿Por qué no hay ninguno de Alianza Lima? Cuando ganó tranquilamente contra la Misilera en su recinto deportivo. Si se premia el esfuerzo y resultado, por lo menos uno tendría que estar, explican los fanáticos del bicampeón nacional. Seguramente habrá su debida explicación a este ruido popular. Veremos cómo se acomoda el tema.