Tenemos el gran clásico del fútbol peruano: la fecha 5 completa con el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima

Lo más importante de la temporada, aparte de ser campeón nacional, para los hinchas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, es el clásico del fútbol peruano. Este se jugará pronto, y tras la confirmación de la Liga 1 para el partido mencionado, pasamos a publicar los detalles al respecto.

No solo estará este partido, pero evidentemente, ese se llevará todas las miradas, por lo que significa su trascendencia. La cual estará generando un comentario popular en la previa. Lo que podemos adelantar es que el cotejo se desarrollará en el Estadio Monumental "U", ya que Universitario de Deportes es el anfitrión.

Mediante una publicación en redes sociales, hecha por la Liga de Fútbol Profesional, comunicó lo que será esta quinta jornada del campeonato descentralizado. Donde hay cotejos desde el viernes 17, hasta el lunes 20, un fin de semana y algo más, repleto de emociones. Por si no deseas enfocarte en el gran clásico.

FECHA 5 DE LA LIGA 1 - FÚTBOL PERUANO:

Viernes 17 de febrero:

- Sporting Cristal vs. FBC Melgar: 16:00 p.m. (Alberto Gallardo).

- UCV vs. Unión Comercio: 19:00 p.m. (Mansiche).

Sábado 18 de febrero:

-Sport Huancayo vs. Cienciano: 13:00 p.m. (IPD de Huancayo).

-Sport Boys vs. Mannucci: 15:30 p.m. (Alberto Gallardo).

-UTC vs. Cantolao: 15:30 p.m. (Héroes de San Ramón).

Domingo 19 de febrero:

-Atlético Grau vs. ADT: 13:00 p.m. (Estadio Municipal de Bernal).

-Universitario vs. Alianza Lima: 15:30 p.m. (Estadio Monumental).

-Cusco FC vs. Alianza Atlético de Sullana: 18:00 p.m. (Inca Garcilaso de la Vega).

Lunes 20 de febrero:

-Deportivo Municipal vs. Binacional: 15:30 p.m. (Iván Elías Moreno).

Descansa: Deportivo Garcilaso.

Ahora, la pregunta que nos hacemos, es si para ese cotejo estará solucionado el ambiente de la televisión. En teoría, ese duelo sería transmitido por GOLPERU, pero tras los problemas recientes entre el Consorcio y la Federación Peruana de Fútbol, hay una incertidumbre enorme. Ojalá pronto se pueda solucionar este tipo de ambientes.