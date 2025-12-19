“Una oferta brutal”: se filtró el contundente motivo por el que Pedro Gallese jugará en Deportivo Cali

Pedro Gallese terminó su estadía en el fútbol de los Estados Unidos y no vestirá más la camiseta de Orlando City. Volverá a esta parte del continente para probar suerte en Deportivo Cali, uno de los equipos más tradicionales de Colombia. Quizá existió mucha sorpresa en la decisión del guardameta nacional, aunque hay motivos bastante interesantes para entender la situación.

Resulta que hace unos días, tras un comunicado oficial por parte de Deportivo Cali, Pedro Gallese fue anunciado como fichaje a la espera de la firma del contrato. Eso sí, ahora se pudo filtrar la información de que un grupo inversor tiene mucho que ver con dicho fichaje y que claramente representa un enorme proyecto de la actual directiva al mando.

Fuente: Deportivo Cali.

“Me han dado la explicación de por qué Gallese al Deportivo Cali. Al Cali lo ha comprado un grupo económico muy fuerte y le han metido 10 millones de dólares de arranque. Quieren armar el Cali y le han hecho una oferta brutal a Gallese”; fue la revelación del comunicador Diego Rebagliati durante la última edición del programa ‘Diego y Talía‘ respecto al ‘1’ de la Selección Peruana.

Las razones que el mismo Pedro Gallese expuso para llegar a Deportivo Cali

En una reciente entrevista con el periodista colombiano Jaime Dinas, fue el mismísimo Pedro Gallese quien evidenció algunos alcances de los motivos por los que será jugador de Deportivo Cali. Si bien el equipo no viene peleando en el último tiempo por los títulos en el fútbol colombiano, el guardameta entendió el proyecto deportivo que manejan y en donde ahora será uno de los líderes.

“Sí, hay un gran nivel. Yo creo que la liga sigue creciendo. Ahora con llegada de jugadores importantes, esto va a seguir para adelante. Desde que terminé contrato con Orlando City, Deportivo Cali tuvo interés de tenerme. Vi las ganas de ellos y eso fue importante. El gran reto es primero llegar a las finales y luego pelear el torneo”; comentó Pedro Gallese en la conversación expuesta.

El momento de Pedro Gallese antes de sumarse a la plantilla de Deportivo Cali

Pedro Gallese se encuentra entrenando junto a la Selección Peruana que se alista para el último partido amistoso del año 2025, el cual será frente a Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre a las 15:30 horas en el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha. Es muy probable que luego de dicho encuentro viaje hasta Colombia para tomar los exámenes médicos pactados, firmar su contrato y conocer a detalle los objetivos de Deportivo Cali.

Fuente: SAFAP.

