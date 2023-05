El torneo clausura está a puertas de iniciar, se lanzarán los fuegos artificiales al cielo y dos equipos son los grandes candidatos para ganarlo. Alianza Lima como campeón del apertura tiene todas las fichas, junto al actual segundo en posición, a falta de dos jornadas para terminar.

Blanquiazules y cremas deben estar finos, no dejar puntos atrás. Con eso, se puede decir que podrán hacer una gran segunda jornada, y si están en rendimiento casi perfecto, podrán levantar este ansiado galardón. Pero lo malo, es que de los compadres, solo uno será el gran victorioso.

Para definir eso, jugamos un poquito con lo que serán los fixtures que le tocan tanto a Universitario de Deportes, como a Alianza Lima. La Liga 1 es el torneo más difícil del mundo por sus variantes. Acá te contamos cómo será cada jornada de los conjuntos más populares del Perú.

TORNEO CLAUSURA 2023 – FIXTURE DE ALIANZA LIMA:

— Alianza Lima vs. Atlético Grau

— Municipal vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. Sporting Cristal

— Sport Boys vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. Universitario

— César Vallejo vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. UTC

— Cusco FC vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. Sport Huancayo

— Cienciano vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. Alianza Atlético

— Cantolao vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. Unión Comercio

— Mannucci vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. Melgar

— Binacional vs. Alianza Lima

— Alianza Lima vs. ADT

— Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima.

TORNEO CLAUSURA 2023 – FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES:

— Cienciano vs. Universitario

— Universitario vs. Alianza Atlético

— Cantolao vs. Universitario

— Universitario vs. Unión Comercio

— Alianza Lima vs. Universitario

— Universitario vs. Mannucci

— Melgar vs. Universitario

— Universitario vs. Binacional

— ADT vs. Universitario

— Universitario vs. Deportivo Garcilaso

— Atlético Grau vs. Universitario

— Universitario vs. Municipal

— Sporting Cristal vs. Universitario

— Universitario vs. Sport Boys

— César Vallejo vs. Universitario

— Universitario vs. UTC

— Cusco FC vs. Universitario

— Universitario vs. Sport Huancayo

Alianza Lima o Universitario de Deportes podrán salir vivos de esta interminable contienda. El torneo peruano está parametrado en terminar el mes de octubre, cada fecha será complicada, y ahí aparecerá el plantel con mayor respuesta posible. Jorge Fossati, junto a Guillermo Salas, deben dar respuestas inmediatas. Ustedes pueden votar a nuestra pregunta.