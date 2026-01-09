En Chile cuestionan que Gustavo Álvarez haya mentido a Universidad de Chile para firmar por la Selección Peruana

Todo parece indicar que la designación de Gustavo Álvarez como entrenador de la Selección Peruana es un secreto a voces. Durante las últimas horas se pudo conocer dicha revelación en el medio local y hay versiones que aseguran un cierto nivel de malestar en la prensa chilena al incluso señalar que el estratega argentino ya habría sido tentado desde la FPF para dejar Universidad de Chile.

Como bien sabemos, Gustavo Álvarez estuvo al mando de Universidad de Chile en el 2025 y pudo llegar a la semifinal de la Copa Sudamericana. Teniendo contrato para la temporada 2026, llegó a un acuerdo de rescisión con la directiva debido a un desgaste. Dicha situación ha generado que ahora mismo algunos medios chilenos no crean en esa reflexión ante un posible arribo a Perú.

“¿Le mintió a la ‘U’? Aseguran que, en un 99,9%, Gustavo Álvarez será el técnico de la Selección Peruana”; señaló el diario ‘La Cuarta‘ en su más reciente edición digital. Del mismo modo, en el medio chileno ‘Al Aire Libre‘ manifestaron lo siguiente: “La voltereta de Gustavo Álvarez: desmintió la oferta, rompió su contrato y hoy está cerca de fichar en la Selección Peruana”.

¿Por qué los medios chilenos critican a Gustavo Álvarez ante su posible arribo a Perú?

Al margen de que Gustavo Álvarez pudo cumplir una buena labor al mando de Universidad de Chile, lo que más cuestionan los medios deportivos chilenos son las formas en que se fue de la institución para ahora tener casi todo cerrado con la Selección Peruana, de acuerdo las más recientes informaciones conocidas. A raíz de ello es que podemos recordar qué dijo el DT respecto a su futuro.

ver también Si bien dijo que no llegaría a Perú, al final será el nuevo técnico de la Selección Peruana

“No tengo ninguna oferta de trabajo. En esto hay que ser muy cuidadoso porque el fútbol es muy dinámico y uno mañana puede recibir una oferta y, si cuadra, aceptarla. Siempre me manejé respetando los contratos y los procesos. He dirigido toda clase de equipos: para mantener la categoría, para clasificar a copa, pelear campeonatos, ascender de segunda a primera división y gracias a Dios siempre pude ir cumpliendo los objetivos, proporcional a buenas campañas”; declaró Gustavo Álvarez en diciembre pasado para ‘TNT Sports Chile‘.

Información exclusiva de ‘Bolavip’ sobre la llegada de Gustavo Álvarez a Perú

Si bien existe la información de que Gustavo Álvarez tendría prácticamente todo acordado para ser el nuevo entrenador de la Selección Peruana, incluso dando la fecha del 15 de enero como la presentación oficial, una información exclusiva de ‘Bolavip‘ nos cambia un poco el panorama. Resulta que los tiempos para el estratega argentino no estarían siendo tan apurados al respecto y que por ahora no habría un acuerdo cerrado, sin quitar que más adelante sí pueda concretarse.

