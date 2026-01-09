Sorteo fixture de la Liga 1 2026 EN VIVO: día, hora y canal TV confirmado del evento

Este viernes 9 de enero se llevará a cabo el sorteo del calendario oficial de la Liga 1 2026, un evento clave para los clubes del fútbol peruano, que conocerán el camino que deberán afrontar a lo largo de la temporada.

Equipos como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y FBC Melgar, entre otros, estarán atentos a la conformación de las jornadas tanto del Torneo Apertura como del Clausura.

La expectativa es alta, ya que el campeonato se perfila como uno de los más competitivos de los últimos años. Los movimientos en el mercado de fichajes han elevado el interés de los hinchas y anticipan una Liga 1 intensa, con planteles renovados y varios protagonistas llamados a marcar diferencia desde el inicio.

¿A qué hora es el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

La ceremonia está programada para comenzar a las 19:00 horas de Perú (00:00 GMT) y contará con una previa especial en la que se conocerá qué futbolistas y entrenadores dirán presente en el evento.

Además, el sorteo estará acompañado por la entrega de premios a los jugadores y directores técnicos más destacados de la temporada pasada, lo que le dará un atractivo adicional a la jornada.

¿Dónde ver el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 será transmitidoen vivo a través de las pantallas de L1 MAX, canal que está disponible en los operadores DirecTV y Claro TV.

Asimismo, el evento también estará accesible por streaming mediante la aplicación DGO, plataforma que permite la visualización desde PC, Smart TV y dispositivos móviles, facilitando que los hinchas no se pierdan ningún detalle.

Estos son los 18 equipos que disputarán la Liga 1 2026

Universitario (Lima)

Alianza Lima (Lima)

Sporting Cristal (Lima)

Sport Boys (Callao)

Cusco FC (Cusco)

Cienciano (Cusco)

Deportivo Garcilaso (Cusco)

Comerciantes Unidos (Cajamarca)

FC Cajamarca (Cajamarca)

UTC (Cajamarca)

ADT (Junín)

Sport Huancayo (Huancayo)

Alianza Atlético (Piura)

Atlético Grau (Piura)

Los Chankas (Apurímac)

FBC Melgar (Arequipa)

Juan Pablo II College (Lambayeque)

Deportivo Moquegua (Moquegua)

