En Alemania no descartan que Felipe Chávez renuncie a Perú y juegue para Alemania: “Está indeciso”

El futuro internacional de Felipe Chávez ha vuelto a generar incertidumbre tras su reciente y brillante actuación con el primer equipo del Bayern Múnich. A pesar de haber vestido la camiseta de la selección peruana, en Europa consideran que su situación no está del todo definida.

Publicidad

Publicidad

¿Felipe Chávez renunciaría a la Selección Peruana?

La cuenta especializada en fútbol internacional y actualidad bávara, Complaxes, ha encendido la polémica al expresar un deseo que refleja el alto valor que le dan al joven talento. Según este medio, Alemania no debería repetir errores del pasado con jugadores como Kenan Yildiz o Can Uzun, quienes terminaron representando a otras naciones.

Felipe Chávez junto a Lennart Karl en el primer equipo de Bayern Múnich. (Foto: X).

El análisis de la prensa cercana al Bayern es contundente al señalar que el jugador aún no ha tomado una decisión definitiva. “Otro gran talento ofensivo que aún no se ha comprometido ni ha decidido si quiere representar a Alemania o Perú en el futuro”, sostiene la mencionada fuente sobre el mediapunta.

Publicidad

Publicidad

Un punto crítico en esta historia es el estatus legal del futbolista ante la FIFA. Aunque “Pippo” debutó con la selección peruana bajo el mando de Manuel Barreto (interinamente), lo hizo en un contexto de partido amistoso, lo que, según el reglamento internacional, no lo vincula de manera permanente y obligatoria con la “Bicolor”.

ver también Se conocieron los dos candidatos para nuevo entrenador de la Selección Peruana y todo se define en Argentina

La advertencia desde Alemania es clara: al no tener un “contrato fijo” o blindaje por partidos oficiales, el futbolista de 18 años todavía podría optar por un cambio de nacionalidad. “De hecho, todavía está indeciso”, asegura el reporte de Complaxes, lo que representa una amenaza directa para los intereses del equipo peruano.

Para el fútbol nacional, perder a una joya que ya marca goles con el primer equipo del Bayern Múnich sería un golpe devastador para el recambio generacional. La pelota ahora está en la cancha de la Federación Peruana de Fútbol, que deberá asegurar su presencia en torneos oficiales para evitar que el anhelo alemán se haga realidad.

Publicidad

Publicidad

Felipe Chávez celebrando su gol en Bayern Múnich. (Foto: X).

¿Felipe Chávez se siente un peruano más?

Luego de debutar con la selección peruana, el futbolista expresó su orgullo, destacando que “cantar el himno fue increíble”. No obstante, al volver a Alemania en octubre, el jugador optó por el silencio ante la prensa, limitándose a enfocarse en su trabajo. Esta postura, junto a informes de medios como Complaxes, es lo que ha intensificado las especulaciones sobre una supuesta “indecisión” por parte del deportista.

¿Felipe Chávez es valorado en Bayern Múnich?

Vincent Kompany ha depositado una confianza notable en los jugadores jóvenes esta temporada. Chávez, por ejemplo, ha ascendido del Bayern II, donde acumula 3 goles y 2 asistencias en la actual campaña de la Regionalliga, para convertirse en una figura habitual en las prácticas y partidos de preparación del primer equipo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES