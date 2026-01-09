Alianza Lima rompe esquemas y va con todo ante Independiente de Argentina en la Serie Río de La Plata, con un once titular que ha sorprendido a propios y extraños. El técnico Pablo Guede decidió apostar por una alineación ofensiva y con varios movimientos poco habituales, dejando en claro que el objetivo es competir y dar el golpe en el torneo internacional de pretemporada.

Publicidad

Publicidad

El estratega argentino no se guardó nada y alineará desde el arranque a Guillermo Viscarra en el arco, respaldado por una defensa que mezcla experiencia y juventud: D’ Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Miguel Trauco, una línea que prioriza salida limpia y proyección por las bandas.

En el mediocampo, Guede apostó por control y creatividad con Sergio Peña, Fernando Gaibor y Jairo Vélez, futbolistas llamados a manejar los tiempos del partido y asumir protagonismo ante un rival que llegará con suplentes y juveniles, pero que siempre exige desde el nombre y la historia.

Más adelante aparecen dos de las grandes novedades del esquema: Alan Cantero y Eryc Castillo, quienes tendrán la misión de romper líneas, generar desequilibrio y abastecer constantemente al referente de área: que será Paolo Guerrero y se espera que Federico Girotti ingrese en el segundo tiempo.

Publicidad

Publicidad

Federico Girotti no sería titular en el Alianza Lima vs. Independiente: (Foto: Alianza Lima)

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

Alianza Lima decidió aceptar la invitación a la Serie Río de La Plata 2026 y su debut será este sábado 10 de enero ante Independiente. Luego, sostendrá dos cotejos más: el miércoles 14 ante Unión y el domingo 18 ante Colo Colo.

ver también Luis Advíncula ya es de Alianza Lima: su fuerte primer mensaje y la pregunta clave que evitó responder

De esta forma Alianza Lima apostó por realizar su pretemporada en Uruguay y también aceptó tener tres partidos internacionales gracias a la Serie Río de La Plata. Se sabe que su presentación será el sábado 24 de enero ante Inter Miami en Matute.

Publicidad

Publicidad

Alianza entrenando para su partido ante Independiente. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Independiente?

Alianza Lima vs. Independiente juegan este sábado 10 de enero desde las 8:00 PM por la Serie Río de La Plata.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Independiente?

El partido entre Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de La Plata se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Pablo Guede alinea a Paolo Guerrero como titular ante Independiente en Uruguay.

Alianza Lima debuta este 10 de enero en la Serie Río de La Plata.

Enfrentarán a Unión el 14 y a Colo Colo el 18 de enero.

Publicidad