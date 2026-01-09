Luis Advíncula ya se encuentra en el Perú para sumarse oficialmente a Alianza Lima y fue abordado por la prensa a su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde dejó breves, pero significativas declaraciones.

El lateral derecho, que llega tras su salida de Boca Juniors, se mostró tranquilo y enfocado cuando fue consultado por su estado físico y anímico para afrontar este nuevo reto. Con pocas palabras, dejó en claro que está preparado para lo que viene.

“Todo bien y estoy listo”, respondió Advíncula, evidenciando su disposición inmediata para ponerse a las órdenes del comando técnico blanquiazul y arrancar la pretemporada sin inconvenientes.

Sin embargo, cuando los periodistas le pidieron un mensaje directo para el hincha de Alianza Lima, el futbolista optó por mantener la cautela y no extenderse ante las cámaras en ese momento.

Luis Advíncula es nuevo jugador de Alianza Lima

Luis Advíncula ya está en Perú para unirse a las filas de Alianza Lima. La idea es que primero pase exámenes médicos, una vez superado se hará su presentación. Luego, el lateral se unirá al plantel en Uruguay para empezar con la pretemporada.

“Después hablaré”, fue su escueta respuesta antes de retirarse del aeropuerto, dejando la expectativa abierta para su presentación oficial y sus primeras palabras ya como jugador íntimo, en un fichaje que ha generado enorme ilusión en La Victoria.

Luis Advíncula dejó Boca Juniors y ahora se unirá a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto vale actualmente Luis Advíncula?

Luis Advíncula vale actualmente 200 mil euros a sus 35 años, según la última información oficial de Transfermarkt a la fecha de diciembre del 2025.

¿Cuánto dinero gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 90 mil dólares.

Datos claves

Luis Advíncula llegó a Perú para unirse a Alianza Lima tras su salida de Boca.

El lateral declaró “todo bien y estoy listo” respecto a su estado físico actual.

Se unirá a la pretemporada en Uruguay luego de superar los exámenes médicos de rigor.

