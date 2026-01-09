Exclusivo Bolavip: La postura de Gustavo Álvarez ante la chance de ser el nuevo DT de Perú

Gustavo Álvarez es el elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ser el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Tal como informó el periodista Carlos Alberto Navarro en el programa Campeonísimo (PBO Radio), sólo faltarían detalles para que al anuncio sea oficial.

Después de una larga evaluación por parte del Director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, quedó definido el nombre de Gustavo Álvarez como el elegido para que sea haga cargo de la Selección Peruana. Después de los ciclos fallidos de Juan Reynoso y Jorge Fossati, más los interinatos de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto, el estratega argentino estaría a detalles del anuncio oficial.

Todo apuntaría a que el exentrenador de Universidad de Chile y Atlético Grau y Sport Boys en Perú sea presentado en los próximos días. Sin embargo, según podemos confirmar en Bolavip Perú, los tiempos son otros por parte del entrenador argentino.

Desde el entorno de Gustavo Álvarez aseguraron que todavía no es el entrenador de la Selección Peruana ni tuvo algún ofrecimiento formal para serlo. Si bien no descartan que el argentino acepte la posibilidad de dirigir a ‘La Bicolor’, no está apurado en aceptar el cargo.

La llegada de Gustavo Álvarez a Perú, en pausa

Gustavo Álvarez terminó recientemente su ciclo como entrenador de Universidad de Chile, donde ganó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa chilena 2025. Ahora, todos los caminos apuntan a su llegada para dirigir a Perú, pero todo está en pausa.

De todas maneras, su arribo no está descartado ni mucho menos. Desde el entorno del entrenador aseguran que “se puede dar”, pero que no está apurado, por lo que quiere tomarse su tiempo, luego de un ciclo con muchos vaivenes y polémicas en el conjunto azul de Chile.

Los números de Gustavo Álvarez en el 2025

Gustavo Álvarez dirigió 53 partidos a la Universidad de Chile en la temporada 2025. En general sus estadísticas apuntan a 28 triunfos, 10 empates y 15 derrotas en 53 partidos disputados. Además, en general su equipo marcó 100 goles y solo recibió 54.

Gustavo Álvarez, actual DT de Universidad de Chile.

Los dichos de su entorno, a los que accedió Bolavip Perú, coinciden con sus declaraciones en diciembre respecto a su intención de descansar antes de asumir algún cargo. “Yo voy a descansar. No tengo ninguna oferta de trabajo y en esto hay que ser muy cuidadoso porque el fútbol es muy dinámico“, le dijo a TNT Sports Chile.

¿Cuántos años tiene Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez tiene 53 años, es técnico argentino y su último club fue la Universidad de Chile.

