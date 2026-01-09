Universitario tomó una decisión definitiva sobre el futuro de Yuriel Celi y el volante sí será parte del plantel para la temporada 2026. La directiva crema resolvió apostar por el mediocampista peruano, quien entrará en los planes del nuevo comando técnico encabezado por Javier Rabanal.

Según lo definido internamente, Celi será evaluado desde la pretemporada y tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el equipo. El cuerpo técnico considera que su edad, condiciones técnicas y margen de crecimiento encajan con la idea de renovar y potenciar el mediocampo de la ‘U’ de cara a los retos locales e internacionales.

Para Javier Rabanal, el volante puede aportar dinámica, recorrido y recursos, virtudes que el entrenador busca consolidar en su propuesta futbolística. Por ello, la decisión no solo pasa por retenerlo, sino por integrarlo activamente en la competencia interna del plantel.

Con esta determinación, Universitario cierra la puerta a una salida inmediata y envía un mensaje claro: Yuriel Celi tendrá una nueva oportunidad en Ate. Ahora, el desafío quedará del lado del jugador, que deberá responder en el campo y convencer de que puede ser una pieza útil en la temporada 2026.

Yuriel Celi en Universitario. (Foto: Universitario)

Los números de Yuriel Celi en la temporada 2025

Yuriel Celi jugó a préstamo en Deportivo Garcilaso en la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. En total fue titular en 8 partidos de 31 que jugó, no marcó goles y solo dio una asistencia.

La presencia de Yuriel Celi en Universitario, para la temporada 2026, despierta tanto expectativa como incertidumbre por parte de los hinchas cremas. Será cuestión de ver qué ofrecer el volante para saber si al final fue acierto o quedo pendiente.

Yuriel Celi pasando exámenes médicos para la temporada 2026 con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo Yuriel Celi tiene contrato con Universitario?

Yuriel Celi tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la última información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Yuriel Celi?

Yuriel Celi vale 300 mil euros a sus actuales 23 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt de noviembre del 2025.

Datos claves

Universitario confirmó que Yuriel Celi integrará el plantel crema para la temporada 2026.

El nuevo comando técnico encabezado por Javier Rabanal evaluará al volante desde la pretemporada.

Celi registró 31 partidos y una asistencia durante su préstamo en Deportivo Garcilaso el 2025.

