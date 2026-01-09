Es tendencia:
La fuerte reacción de la FPF contra Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, tras tildar de "cadáver" a la Liga 1

La Federación Peruana de Fútbol no dejó pasar por alto las últimas declaraciones de Álvaro Barco y le respondió con todo.

Por Aldo Cadillo

Álvaro Barco vs. Federación Peruana de Fútbol.
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) respondió con dureza a Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, luego de que este calificara como “cadáver” a la Liga 1, generando una fuerte polémica en el fútbol peruano.

Mediante un comunicado oficial, la FPF expresó su rechazo a las declaraciones del directivo crema y recordó que el torneo local ha sido clave en los recientes logros deportivos e ingresos económicos del club de Ate. Para la federación, las palabras de Álvaro Barco resultan contradictorias con la realidad institucional de Universitario.

“La FPF lamenta que el señor Barco califique como ‘cadáver’ al torneo que le ha permitido al club, que hoy representa, haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes”, señaló el máximo ente del fútbol peruano, marcando una postura firme frente a la crítica.

Además, la federación fue más allá y pidió una respuesta institucional por parte del cuadro crema, apuntando directamente a la responsabilidad que conlleva el cargo que ocupa Barco dentro del club: “La FPF exhorta a Universitario a pronunciarse sobre las declaraciones realizadas por su gerente, considerando la responsabilidad que su cargo implica y el daño reputacional ocasionado”.

La fuerte respuesta de la FPF contra Álvaro Barco tras llamar “cadáver” a la Liga 1. (Foto: FPF)

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre la Liga 1 que entregó la FPF?

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, brindó recientes declaraciones en las que calificó como “cadáver” a la Liga 1 luego que la Federación Peruana de Fútbol le entregue el control del certamen a los clubes del fútbol peruano.

Si bien dijo que no llegaría a Perú, al final será el nuevo técnico de la Selección Peruana

Si bien dijo que no llegaría a Perú, al final será el nuevo técnico de la Selección Peruana

“La Federación Peruana de Fútbol nos ha entregado un campeonato que hoy considero un cadáver, ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano”.

Álvaro Barco durante una conferencia con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Qué cargo tiene Álvaro Barco en Universitario?

Álvaro Barco es director deportivo de Universitario y su principal responsabilidad es velar por los nuevos fichajes del club, la permanencia de los jugadores y decidir, junto al comando técnico de turno, qué jugadores no siguen.

¿Quién es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol?

El actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol es Agustín Lozano en el 2026. El directivo ha sido reelegido y tiene fecha de salida en el 2030.

Datos claves

  • FPF rechazó críticas de Álvaro Barco tras calificar como “cadáver” a la Liga 1.
  • Universitario logró el título los últimos tres años e ingresos récord, afirmó la FPF.
  • La FPF exhortó a Universitario a pronunciarse por los dichos de su director deportivo.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
