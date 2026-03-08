Javier Rabanal explicó por qué perdió Universitario, pero no se disgustó por la derrota: “No hemos hecho tan mal partido”

Universitario de Deportes sumó su primera derrota de la temporada 2026 en la Liga 1. El conjunto ‘crema’ en condición de visitante no pudo ante Los Chankas y ya se comienza a escuchar las críticas en contra del DT español. No obstante, este siente que a pesar de no llegar a sumar tres puntos, su equipo no terminó jugando del tomo mal.

Publicidad

Publicidad

En conferencia de prensa, Javier Rabanal no negó que duele la derrota que sufrieron en condición de visitante. Pero termina tratando de apaciguar las aguas, mencionando que para él, pese a que no lograron sumar, no terminó siendo tan mal partido. Habiendo cosas que le terminaron agradando, eso sí, considera que tienen puntos que mejorar.

Javier Rabanal, DT de Universitario (Foto: Getty).

“Cada equipo ha jugado con sus armas. Hemos dominado prácticamente todo el partido porque ellos tenían muy claro lo que querían hacer con la pelota. No hemos estado muy acertados en las dos áreas que es lo que marca el resultado del partido. Un resultado que, en la parte del juego no me deja tan disgustado. El resultado, obviamente, representamos a la ‘U’ y tengo que tener en cuenta que acá se juega a ganar siempre”, explicó el DT español.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el entrenador pidió calma ya que para él todavía queda mucha liga por delante. Por ese motivo no es necesario que se terminen desesperando a pesar de la derrota.

“Las ligas al final son una suma de partidos. Al final, de vez en cuando, te toca perder, y si te centras solo en la derrota pues hoy seguro va a ser una mala noche. Si tú miras el Apertura del año pasado, Universitario lo gana con 3 empates y 3 derrotas. No es que esté mirando a perder 3 partidos, pero sí tengo que saber que, en el promedio de puntos, si ganamos el siguiente partido en casa, estamos en el promedio. No hemos hecho tan mal partido. Creo que las ocasiones que hemos creado, en circunstancias normales, vamos a marcar más de una”, agregó el entrenador ‘crema’ a la prensa.

Derrota de Universitario por 3-1 ante Los Chankas (Foto: Universitario).

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Triunfazo en Andahuaylas! Los Chankas vencieron 3-1 a Universitario por el Torneo Apertura 2026: resumen y goles

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

A Universitario de Deportes se le viene un partido que no va a ser nada fácil en casa. Hablamos que tendrá que medirse en la fecha número 7 al conjunto de UTC de Cajamarca en Lima. Este duelo se desarrollará el día sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas de Perú.

Esta será una prueba vital para Javier Rabanal que viene siendo criticado por la hinchada. Por lo que medirse ante uno de los cuadros revelación, que están en los primeros lugares va a ser un paso importante pensando en poder seguir en la pelea por el Torneo Apertura.

Datos Claves

Javier Rabanal , DT español, analizó la primera derrota de Universitario en la temporada 2026.

, DT español, analizó la primera derrota de en la temporada 2026. Universitario enfrentará a UTC de Cajamarca el sábado 14 de marzo a las 20:30.

enfrentará a el sábado 14 de marzo a las 20:30. El duelo por la fecha 7 se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

Publicidad