Tras convertirle gol a Universitario, la figura de Los Chankas que pide selección: “Estoy trabajando para volver”

Universitario de Deportes terminó con su primera derrota de forma oficial en la Liga 1. Pero uno de sus verdugos, no dudó un solo momento en pedir selección después de vencerlos en Andahuaylas. Dejando en claro que está muy pendiente de lo que se viene en la Fecha FIFA del mes de marzo.

Estamos hablando de Abdiel Ayarza, jugador del conjunto de Los Chankas, que terminó siendo uno de los más importantes del partido. El panameño consiguió anotar el 2-1 a los 71 minutos. Gol que le permitió al cuadro local ponerse adelante antes de una tarjeta roja que para su suerte, no complicó en un choque que vencieron por 3-1.

Gol de Abdiel Ayarza ante Universitario:

Tras el partido, el mediocampista no dudó en advertir que está buscando volver a jugar en la Selección de Panamá, mencionando: “Estoy trabajando para considerar un poco más, para llegar a la selección de Panamá de nuevo y espero seguir anotando goles”.

La última vez que Ayarza terminó jugando con la Selección de Panamá fue contra Canadá. Duelo amistoso que terminó en derrota para el cuadro centroamericano por 2-1. En ese juego el mediocampista fue titular y estuvo hasta los 60 minutos antes de terminar de ser cambiado. Desde ese partido, no ha vuelto a tener la fortuna de ser llamado.

Hay que recordar que Panamá está clasificado al Mundial 2026. Es por eso, que Ayarza está buscando tener la oportunidad de jugar este certamen. Así que se está esmerando para ver si conforma la lista final para esta cita internacional. ‘La Marea Roja’ está en el grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Los Chankas en lo más alto

Después de derrotar a Universitario de Deportes, el cuadro de Los Chankas escaló hasta la primera posición. Actualmente son punteros con un total de 14 puntos frente a UTC que es el segundo con 13 y Alianza Lima con la misma cantidad de unidades en la tercera plaza.

Los Chankas festejando (Foto: Los Chankas).

El próximo enfrentamiento que tendrá el cuadro de Andahuaylas será ante el conjunto de Juan Pablo II College. Encuentro que disputarán en condición de visitante el próximo sábado 14 de marzo desde las 15:15 horas de Perú en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Datos Claves

Abdiel Ayarza anotó el gol del triunfo parcial al minuto 71 en la victoria 3-1 .

anotó el gol del triunfo parcial al minuto 71 en la victoria . El club Los Chankas alcanzó el primer lugar de la tabla con 14 puntos acumulados.

alcanzó el primer lugar de la tabla con acumulados. El próximo partido oficial se disputará el sábado 14 de marzo ante Juan Pablo II.

