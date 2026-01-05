Liga 1 envuelta en problemas serios por deudas y se estaría suspendiendo el inicio del campeonato

El fútbol peruano enfrenta una nueva crisis institucional que pone en jaque el arranque de la temporada 2026. Los continuos retrasos en los pagos por derechos de televisión han generado un malestar profundo en los clubes de la Liga 1, quienes ya evalúan medidas drásticas.

Retrasos en pagos dentro de la Liga 1

La controversia se centra en la empresa 1190 Sports, actual operadora de las transmisiones. Según información difundida por el periodista arequipeño Daniel Rodríguez, la casa televisora ha excedido sistemáticamente los plazos de pago, superando incluso los 60 días de prórroga estipulados en los contratos.

Melgar reclama una cuenta pendiente con Liga 1. (Foto: X).

Ante esta situación, se ha convocado a una reunión de emergencia para este martes por la mañana. En dicha cita, los representantes de los clubes de primera división analizarán las acciones legales y gremiales a tomar frente a la falta de liquidez que asfixia sus economías.

Melgar reclama una deuda importante

Uno de los casos más alarmantes es el del FBC Melgar. El club “dominó” mantiene deudas impagas que arrastra desde la temporada 2023, lo que evidencia una problemática que no es reciente, sino que se ha vuelto estructural dentro del modelo de gestión actual.

La molestia no es exclusiva de Arequipa. Diversas instituciones dependen directamente de estos ingresos para cumplir con sus planillas y obligaciones operativas. Sin el flujo de caja prometido, la viabilidad del torneo se vuelve prácticamente insostenible para la mayoría de participantes.

¿La Liga 1 podría verse suspendida?

La posibilidad de suspender el inicio del campeonato ha dejado de ser un rumor para convertirse en una amenaza real. Si en la reunión de este martes no se alcanza una solución concreta o un compromiso de pago inmediato, el balón no rodaría en la fecha programada.

Liga 1 versión 2026 podría verse afectada pronto (Foto: X).

La Federación Peruana de Fútbol también se encuentra bajo la lupa en ese sentido, al ser el ente que avaló el actual modelo de comercialización. Los clubes exigen una postura firme de la Videna para garantizar que los acuerdos contractuales se respeten sin más dilaciones.

Las próximas horas serán determinantes para el futuro de la Liga 1 2026. La afición permanece a la espera de un desenlace que permita dar inicio a la fiesta del fútbol, o que, por el contrario, marque un hito de protesta sin precedentes en el balompié nacional.

