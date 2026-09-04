Comerciantes Unidos emitió un comunicado con un pedido a la CONAR por la terna arbitral. Universitario también había mostrado su disgusto por los árbitros.

Comerciantes Unidos sorprendió a pocas horas del partido ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 con un comunicado directo a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). El escrito trata un pedido del cuadro de Cutervo para que revisen la designación de los árbitros de este encuentro en el Monumental de Ate.

Publicidad

La designación de Michael Espinoza como árbitro principal del partido entre Universitario y Comerciantes Unidos no cayó nada bien en ninguno de los dos equipos. Desde el conjunto ‘crema’, no hay un buen recuerdo por su informe del partido ante UTC donde denunció racismo de la hinchada de ‘La U’.

Por el lado de las ‘Águilas’, la elección de la CONAR también hizo ruido. Por eso, a fin de evitar cualquier suspicacia o controversia, pidió que se haga una revisión de todos los árbitros elegidos para el encuentro. No mencionó algún nombre particular, pero sí pidió que se evalúe la designación para evitar que el partido se vea condicionado.

Michael Espinoza, árbitro de Universitario vs. Comerciantes Unidos (Getty Images).

Publicidad

“Esta solicitud responde únicamente a un criterio preventivo y de garantía, con el propósito de contribuir a que el encuentro se desarrolle bajo condiciones de tranquilidad, transparencia, imparcialidad y confianza para ambas instituciones“, indica el comunicado que difundió Comerciantes Unidos en sus redes sociales oficiales.

“El Club reafirma su absoluto respeto por las autoridades y organismos competentes del fútbol peruano, dejando en sus manos la evaluación correspondiente de nuestra solicitud”, agregaron.

El comunicado oficial de Comerciantes Unidos.

Publicidad

¿Quiénes son los árbitros de Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Estos son los árbitros designados para el partido entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú:

ÁRBITRO PRINCIPAL: Michael Espinoza

ASISTENTE 1: Héctor Huiza

ASISTENTE 2: Mauricio Flores

CUARTO ÁRBITRO: Dariel Cornejo

ÁRBITRO VAR: Lenin Montalván

ASISTENTE VAR: Cristian Allca

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 5 de setiembre desde las 8:00 P.M. en el estadio Monumental U Marathon, en el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El duelo se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

Publicidad

DATOS CLAVE