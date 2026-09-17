¿Alberto Gallardo o Nacional? Desde Sporting Cristal confirmaron en qué estadio recibirán a Alianza Lima

Oscar Moral, gerente comercial y marketing de Sporting Cristal, reveló que tienen todo decidido para enfrentar a Alianza Lima en condición de local por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Desde ya, el hincha celeste festeja.

Ahora que Sporting Cristal viene levantando en rendimiento y pretende seguir firme en la lucha por el título nacional, desde la interna el club revelaron que no se les pasa ningún detalle y confirmaron en qué estadio jugarán ante Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Si bien todavía falta un tiempo prudente para el partido, desde ahora mismo el hincha conoce los detalles.

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Cuando muchos pensaron que el Estadio Nacional era una sede firme para que Sporting Cristal sea local ante Alianza Lima, además de que por un tema de taquilla sería un negocio muchísimo más rentable para el área comercial de la institución, el día de hoy se pudo confirmar que el Estadio Alberto Gallardo es el elegido para albergar este clásico. Eso sí, se disputará solo con hinchada local.

🔴 #ÚLTIMO | El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, perteneciente a la fecha 14 del torneo clausura, se jugará en el estadio Alberto Gallardo. Confirmó Oscar Moral, gerente comercial del club rimense, en #FútbolComoCancha. Será solo con hinchada local. pic.twitter.com/Ox6PJf9yXP — Fútbol Como Cancha – Oficial (@RPPDeportes) September 17, 2026

“El partido ante Alianza Lima se jugará en el Estadio Alberto Gallardo, es definitivo. Hemos obtenido buenos resultados. Igual como lo hicimos con Universitario, lo haremos con Alianza Lima. Esto es un pedido también del hincha. Para este tipo de partidos no se elige dónde se pueden vender más entradas, sino que se está eligiendo dónde tiene Sporting Cristal las mejores condiciones para competir”; detalló Oscar Moral, gerente comercial y marketing del club.

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En conversación con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘, el directivo de Sporting Cristal enfatizó en un mensaje hacia el hincha. “Las entradas para el partido ante Alianza Lima las vamos a sacar el miércoles de la próxima semana, probablemente será con un dúo para el partido con Unión Comercio. El partido es con solo una hinchada. Nuestro estadio es para 9300 personas, así que el hincha celeste que ha ido durante este año al estadio va a tener la prioridad”.

El último antecedente de un clásico jugado en el Estadio Alberto Gallardo

Si bien no hablamos del mismo rival de turno, el último clásico disputado en el Estadio Alberto Gallardo se dio a inicios de esta temporada. Así es, Sporting Cristal recibió a Universitario de Deportes el pasado 21 de febrero en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 en un emocionante 2-2 y que tuvo de todo durante el trámite de juego. De igual forma, se jugó con hinchas celestes.

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Además de lo futbolístico y de lo que representó este partido para ambos equipos, desde la organización y seguridad no hubo disturbios ni nada por el estilos que hubieran causado lamentables noticias como en otros episodios. En base a ello es que la directiva de Sporting Cristal realizó las gestiones necesarias para ahora recibir a Alianza Lima el último fin de semana del mes de octubre.

DATOS CLAVES

Estadio Alberto Gallardo albergará el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima .

albergará el partido entre y . Óscar Moral confirmó que el clásico se jugará solo con hinchada local.

confirmó que el clásico se jugará solo con hinchada local. 21 de febrero se disputó el último clásico en el Estadio Alberto Gallardo.