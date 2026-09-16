La advertencia de Deportivo Garcilaso a Universitario antes de verse en el Cusco: “Condimento especial”

Deportivo Garcilaso recibirá a Universitario en el Cusco y días antes empiezan a vivir el encuentro. Carlos Ramos habló sobre la presión y explicó las sensaciones en la interna del grupo imperial.

Se viene uno de los encuentros más importantes por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Así es, Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes se ven las caras por segunda vez en la presente temporada, así que las expectativas ahora mismos son bastante altas por lo que se juegan ambos equipos rumbo al título. Es por ello que desde el equipo imperial se animaron a dejar una advertencia.

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Fue Carlos Ramos, volante de Deportivo Garcilaso, quien habló sobre la preparación de la plantilla imperial para recibir a Universitario de Deportes el fin de semana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Además de resaltar la importancia del equipo merengue y de que lo representa a nivel nacional, enfatizó en que los cusqueños harán lo suyo para quedarse con el triunfo.

Fuente: Deportivo Garcilaso.

“Creo que nosotros somos super conscientes de la importancia que tiene el partido del sábado. Sabemos que es uno de los rivales y equipos más importantes del país, entonces eso le pone un condimento especial a lo que va a ser el partido, ero nosotros estamos concentrados en que, sea quien sea el rival, de local siempre tenemos que salir a buscar los tres puntos”; apuntó Carlos Ramos en una reciente entrevista con el programa ‘L1 Radio‘.

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Asimismo, el volante venezolano de Deportivo Garcilaso dio detalles sobre el peso de disputar un duelo de tanta relevancia ante la ‘U‘. “¿Me gusta jugar estos partidos? Sí, totalmente. Al futbolista le gusta jugar con el estadio lleno y contra los equipos más importantes del país porque son los encuentros que más se ven desde afuera. A uno como jugador le gusta esa presión. Siempre es lindo sentirla en la semana, en las horas antes del partido y adentro de la cancha”.

🎙️Carlos Ramos EN VIVO: “Es súper importante el partido del sábado (ante la 'U') porque se viene una para importante. De local, siempre vamos a salir a buscar los tres puntos"#L1Radio



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El buen momento de Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

A pesar de la última derrota por 1-0 frente a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao, para nadie es ninguna novedad que Deportivo Garcilaso viene peleando arriba debido a un nivel colectivo e individual del equipo. Con 19 puntos en el Torneo Clausura 2026, los cusqueños se ubican en el segundo puesto tan solo por debajo de Universitario de Deportes que tiene 20 unidades.

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Es por ello es que el duelo entre celestes y merengues a disputarse el sábado 19 de septiembre desde las 18:00 horas será realmente especial. Si los locales ganan serán los únicos líderes y si los visitantes se imponen estaremos frente a una ventaja mucho más relevante a falta de 7 fechas para el término del campeonato. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el Cusco se vestirá de gala el fin de semana y promete ser una verdadera fiesta en todas sus tribunas.

Fuente: Deportivo Garcilaso.

DATOS CLAVES

Carlos Ramos declaró que Deportivo Garcilaso buscará vencer a Universitario de local.

declaró que buscará vencer a de local. 19 de septiembre a las 18:00 jugarán Deportivo Garcilaso y Universitario en Cusco.

a las 18:00 jugarán y en Cusco. 20 puntos tiene Universitario, superando por uno a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026.