Golpe durísimo para Alianza Lima en la previa del clásico. Cuando el equipo comenzaba a encontrar estabilidad, se confirmó la peor noticia: Esteban Pavez sufrió una lesión que pone en serio riesgo su presencia ante Universitario.

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La información, revelada por Alianza Lima en un comunicado oficial, es contundente: el volante chileno presenta un desgarro en el muslo derecho. Una lesión que, por su naturaleza, exige cuidado y tiempos de recuperación que rara vez se pueden acelerar sin consecuencias.

El diagnóstico es claro: entre dos y tres semanas fuera de las canchas. Un plazo que, en la práctica, choca directamente con el calendario. Hoy miércoles 25 de marzo, el margen es mínimo y la cuenta regresiva juega en contra del mediocampista.

El clásico está programado para el sábado 4 de abril a las 8:00 PM en el Estadio Monumental, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Es decir, en menos de dos semanas. Un escenario que convierte su presencia en una verdadera carrera contra el tiempo.

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El comunicado de Alianza sobre la lesión de Pavez. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima pierde a Esteban Pavez

Más allá de lo físico, la posible ausencia de Esteban Pavez representa un golpe táctico importante. Su experiencia, liderazgo y equilibrio en el mediocampo lo convierten en una pieza clave para un partido de esta magnitud, donde cada detalle marca diferencia.

Así, Alianza Lima enfrenta un problema serio en el peor momento posible. Forzar su regreso sería un riesgo alto, pero no tenerlo en cancha también pesa. En un clásico donde no hay margen de error, la duda sobre Pavez ya empieza a jugar su propio partido.

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Esteban Pavez jugando en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale actualmente Esteban Pavez?

Esteban Pavez vale 150 mil euros a sus actuales 35 años, según información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Esteban Pavez tiene contrato con Alianza Lima?

Esteban Pavez tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Esteban Pavez sufrió un desgarro en el muslo derecho según el comunicado de Alianza Lima.

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El mediocampista chileno requiere entre dos y tres semanas de tiempo para su recuperación.