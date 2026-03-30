Alianza Lima recuperará a dos futbolistas para el clásico contra Universitario: pero también perderá uno

El esperado clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, programado para este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, presenta novedades cruciales en el plantel íntimo. Según información difundida por Diario Líbero, el equipo de Matute recibirá buenas noticias médicas tras la pausa por la fecha FIFA.

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Alianza Lima con novedades para el clásico

La escuadra dirigida por Pablo Guede llega a este compromiso con la misión de mantener el liderato del Torneo Apertura 2026. Para lograr este objetivo, el cuerpo técnico ha trabajado intensamente en la recuperación de piezas clave que arrastraban diversas molestias físicas.

Entre los retornos más destacados para el esquema blanquiazul se encuentran Fernando Gaibor y Renzo Garcés. Ambos futbolistas han logrado superar sus respectivas lesiones y se perfilan como cartas fijas para integrar la lista de convocados que visitará Ate.

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Dos jugadores listos para Alianza Lima

El defensor Renzo Garcés ha dejado atrás una complicada pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas en las últimas jornadas. Su regreso es fundamental para brindar solidez a una zaga que enfrentará a la ofensiva crema en un escenario de alta presión.

Alianza Lima trabaja pensando en Universitario de Deportes. (Foto: X).

Por su parte, el mediocampista Fernando Gaibor también recibió el alta médica tras evolucionar favorablemente de unos problemas en la cadera. El volante ecuatoriano aporta la cuota de experiencia y buen pie necesaria para controlar los hilos del partido en el mediocampo visitante.

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Sin embargo, no todas son buenas noticias para el club de La Victoria, ya que una baja sensible preocupa al entorno aliancista. El volante chileno Esteban Pavez no ha corrido con la misma suerte que sus compañeros y su presencia está prácticamente descartada para el clásico.

Una mala noticia para Alianza Lima

De acuerdo con los reportes de Diario Líbero, Pavez sufrió un desgarro en el músculo recto femoral derecho durante el último encuentro ante Juan Pablo II. Esta lesión requiere un tiempo de recuperación que no le permitiría llegar en condiciones óptimas al duelo en el Monumental.

A pesar de la ausencia del chileno, el equipo íntimo confía en su amplio plantel para suplir esta vacante en una zona estratégica del campo. La última palabra la tendrá el estratega Guede, quien esperará hasta el último entrenamiento para definir el once titular definitivo.

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Esteban Pavez quedaría fuera del clásico contra Universitario. (Foto: X).

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