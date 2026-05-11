Esteban Pavez y Arturo Vidal.

Esteban Pavez logró salvar a Alianza Lima de una derrota en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ ante Sporting Cristal. El chileno consiguió marcar su primer gol con la ‘Blanquiazul’ y esto ha hecho que la noticia traspase el país, llegando a oídos de una de las máximas estrellas que tiene le país sureño.

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Arturo Vidal en las redes sociales no pudo evitar dejar de mostrar felicidad por su excompañero de equipo. Es por eso que terminó poniéndole un nuevo apodo, al escribir: “Goleador” junto a tres emojis de aplausos. Dejando en claro que es un jugador al que admira y que está bastante feliz de verlo triunfar en el Perú.

Arturo Vidal y el apodo para Esteban Pavez (Foto: Captura Instagram).

Actualmente, Pavez es uno de los jugadores más importantes del plantel de Pablo Guede. Es incluso es vital mencionar que su llegada se da debido al pedido del estratega argentino, quien ya lo había dirigido, por lo que sabiendo que en Colo Colo no estaba siendo usado, lo terminaron fichando bastante fácil. Siendo por ahora uno de los jugadores que viene rindiendo muy bien en el mediocampo de Alianza.

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Los números de Esteban Pavez en Alianza Lima

El mediocampista de 36 años de edad nacido en La Florida, Chile viene siendo uno de los jugadores que más minutos vienen jugando. Tiene todo el apoyo de Guede y por eso se le ve siempre en el once titular, solo no ha estado en los partidos debido a alguna lesión o no estar al 100%.

Esteban Pavez celebrando (Foto: Alianza Lima).

En lo que va de la temporada ha disputado un total de 12 partidos, ha hecho 1 gol y ha dado 1 asistencias en un total de 1039 minutos dentro de la cancha. Desde la fecha 4 ante Sport Boys ha jugado todos los partidos como titular de forma ininterrumpida.

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Su valor de mercado es bastante bajo con tan solo una cotización de 150 mil euros según Transfermarkt. En su mejor momento llegó a valer 1,7 millones cuando fue jugador del Athletico Paranaense de Brasil.

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