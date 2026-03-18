¿Qué pasa si FC Barcelona gana, empata o pierde ante Newcastle en la vuelta de octavos de la UEFA Champions League 2025-26?

El empate 1-1 entre FC Barcelona y Newcastle United en Inglaterra dejó una serie completamente abierta en los octavos de final de la UEFA Champions League. Con goles de Harvey Barnes a los 86 minutos y la agónica igualdad de Lamine Yamal a los 96’, todo se definirá en el partido de vuelta en España.

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El primer escenario es claro: si Barcelona gana, clasificará directamente a los cuartos de final. Al jugar en casa, el equipo azulgrana dependerá de sí mismo para cerrar la serie y avanzar sin necesidad de tiempos extras ni penales.

El segundo escenario contempla que si el partido termina en empate, sin importar el marcador, el clasificado se definirá mediante tanda de penales. Esto se debe a que ya no existe la regla del gol de visitante, por lo que cualquier igualdad global lleva directamente a esa instancia.

El tercer escenario es el más negativo para los culés: si Barcelona pierde, quedará automáticamente eliminado de la Champions League. En ese caso, Newcastle daría el golpe como visitante y avanzaría a la siguiente ronda del torneo.

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Así anunció Barcelona su partido ante Newcastle por la Champions League. (Foto: Barcelona)

¿Contra quién juega Barcelona si pasa a cuartos de la Champions League?

De esta manera, Barcelona tiene un panorama sencillo en lo teórico, pero exigente en lo futbolístico: ganar o quedar expuesto a una definición desde los doce pasos ante un rival que ya demostró ser competitivo en la ida.

ver también Pronósticos Barcelona vs Newcastle: los Culés buscan sentenciar en casa

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético de Madrid y Tottenham Hotspur, en una fase donde el nivel de exigencia será aún mayor.

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Barcelona está enfocado en llegar a la final de la Champions League en Budapest. (Foto: Barcelona)

Alineaciones probables del Barcelona vs. Newcastle

Barcelona: Joan García; Erick García, Pau Cubarsí, Gerardo Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.

Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula, Harvey Barnes.

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¿Cómo ver el partido entre Barcelona vs. Newcastle?

El partido entre Barcelona vs. Newcastle se podrá ver por la señal oficial de ESPN y a través de internet o desde tu celular por la aplicación oficial de Disney+. Además, también tendrás todos los detalles gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Datos claves

Lamine Yamal empató el partido en el minuto 96 tras el gol de Harvey Barnes.

El FC Barcelona clasifica directamente a cuartos de final si gana el partido de vuelta.

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