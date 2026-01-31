Es tendencia:
¿A qué hora juega Universitario vs. ADT y dónde ver duelo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Ambos equipos buscarán sumar sus tres primeros puntos en el campeonato nacional. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Universitario vs. ADT
Universitario de Deportes comenzará su camino en el Torneo Apertura con la ambición de alcanzar el tetracampeonato nacional. El conjunto ‘merengue’ enfrentará a ADT de Tarma en su primer compromiso de la temporada, con la misión de sumar los tres puntos desde el inicio de la Liga 1.

Bajo la dirección de Javier Rabanal, la ‘U’ parte como favorito, aunque tendrá ausencias en la defensa, ya que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no estarán disponibles para este encuentro.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario y ADT está programado para las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, consultalos horarios en otros países:

  • México: 17:00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 18:00 horas
  • Venezuela y Bolivia: 19:00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:00 horas
  • España: 12:00 a.m. (día siguiente)
¿Dónde ver Universitario vs. ADT en vivo?

Con Anderson Santamaría: las 3 sensibles bajas de Universitario para recibir a ADT en el debut de la Liga 1 2026

ver también

El partido entre Universitario y ADT se podrá ver a través de las pantallas de L1 Max y Liga 1 Play. Además, Bolavip Perú brindará una cobertura completa con minuto a minuto, goles, jugadas clave y reacciones durante el encuentro.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, Universitario se impuso 3-0 ante Universidad de Chile en su último amistoso de pretemporada, con goles de Alex Valera, José Rivera y Martín Pérez Guedes. En tanto, ADT cayó 3-2 frente a Libertad FC en un partido de práctica en lo que fue la Tarde de Tarma.

DATOS CLAVES

  • Universitario enfrentará a ADT en su debut del Torneo Apertura buscando el tetracampeonato nacional.
  • El partido inicia a las 18:00 horas de Perú y será transmitido por L1 Max.
  • El técnico Javier Rabanal no contará con los defensas Williams Riveros y Matías Di Benedetto.
Nicole Cueva
