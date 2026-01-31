¿A qué hora juega Universitario vs. ADT y dónde ver duelo por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Universitario de Deportes comenzará su camino en el Torneo Apertura con la ambición de alcanzar el tetracampeonato nacional. El conjunto ‘merengue’ enfrentará a ADT de Tarma en su primer compromiso de la temporada, con la misión de sumar los tres puntos desde el inicio de la Liga 1.

Bajo la dirección de Javier Rabanal, la ‘U’ parte como favorito, aunque tendrá ausencias en la defensa, ya que Williams Riveros y Matías Di Benedetto no estarán disponibles para este encuentro.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario y ADT está programado para las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, consultalos horarios en otros países:

México: 17:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 18:00 horas

Venezuela y Bolivia: 19:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 20:00 horas

España: 12:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs. ADT en vivo?

El partido entre Universitario y ADT se podrá ver a través de las pantallas de L1 Max y Liga 1 Play. Además, Bolavip Perú brindará una cobertura completa con minuto a minuto, goles, jugadas clave y reacciones durante el encuentro.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por su parte, Universitario se impuso 3-0 ante Universidad de Chile en su último amistoso de pretemporada, con goles de Alex Valera, José Rivera y Martín Pérez Guedes. En tanto, ADT cayó 3-2 frente a Libertad FC en un partido de práctica en lo que fue la Tarde de Tarma.

DATOS CLAVES

Universitario enfrentará a ADT en su debut del Torneo Apertura buscando el tetracampeonato nacional.

El partido inicia a las 18:00 horas de Perú y será transmitido por L1 Max.

