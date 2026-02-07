Es tendencia:
Liga 1

¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC y dónde ver el duelo por la fecha 2 de la Liga 1 2026?

Conoce todos los detalles del encuentro entre 'cremas' y 'dorados' por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

Por Nicole Cueva

Cusco FC vs. Universitario
© Liga 1Cusco FC vs. Universitario

Choque entre aspirantes al título: Universitario de Deportes se mide ante Cusco FC hoy, sábado 7 de febrero, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El partido se disputará en las instalaciones del estadio Garcilaso de la Vega, donde se espera un duelo lleno de emociones. Revisa los horarios y canales para seguir este compromiso desde el ‘Ombligo del mundo’.

¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC?

El duelo entre Universitario y Cusco FC está programado para iniciar a las 20:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A continuación podrás ver los horarios confirmados en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas
  • México: 19:00 horas
  • Estados Unidos: 20:00 horas (Miami y Nueva York) y 17:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 03:00 horas (del domingo 10)
¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC en vivo?

Con 3 bajas claves: el sorpresivo once que Javier Rabanal utilizará para el Universitario vs. Cusco FC

El enfrentamiento entre Universitario y Cusco FC será transmitido por L1 Max y Liga 1 Play. Asimismo, Bolavip Perú realizará una cobertura total del partido con el minuto a minuto, goles, acciones destacadas y todas las reacciones del compromiso.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario busca su segundo triunfo en el torneo tras vencer por 2-0 a ADT en la primera jornada y ahora apunta a sumar tres puntos más para reafirmar su autoridad frente a otro aspirante al título.

En tanto, los ‘dorados’ no atraviesan su mejor racha tras la derrota 1-0 ante Alianza Atlético en Sullana, aunque se espera que esta vez aprovechen su fortaleza como local y el factor altura a su favor.

DATOS CLAVES

  • Universitario visita a Cusco FC hoy, 7 de febrero, en el estadio Garcilaso de la Vega.
  • El partido por la segunda fecha del Torneo Apertura comenzará a las 20:00 horas.
  • La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de L1 Max y Liga 1 Play.
nicole cueva
Nicole Cueva
