Con 3 bajas claves: el sorpresivo once que Javier Rabanal utilizará para el Universitario vs. Cusco FC

Ambos equipos buscarán sumar de a tres con el objetivo de escalar en la tabla de posiciones. Conoce cómo arrancarán.

Por Nicole Cueva

Alineaciones de Cusco FC y Universitario.
© Composición Bolavip PerúAlineaciones de Cusco FC y Universitario.

Universitario de Deportes viajó a la ciudad imperial con el objetivo de prolongar su buen arranque y sumar una nueva victoria que lo mantenga en los primeros lugares de la Liga 1.

El cuadro ‘crema’ se enfrentará a Cusco FC hoy, sábado 7 de febrero, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, y para ese encuentro el entrenador Javier Rabanal viene trabajando una alineación que promete llamar la atención.

Alineación de Universitario

Según informó el periodista Gustavo Peralta, antes del viaje a Cusco, Universitario probó un once con algunas variantes. Romero seguiría como titular en el arco, mientras que Anderson Santamaría se asoma como la principal novedad en la línea de tres junto a Inga y Fara. En tanto, Williams Riveros fue convocado y podría sumar minutos en el segundo tiempo.

Frente a la ausencia de Andy Polo por lesión, todo apunta a que Hugo Ancajima sea quien ocupe su posición. El carrilero dejó buenas sensaciones en la Noche Crema 2026, lo que habría convencido a Javier Rabanal. En cuanto al mediocampo, no se descartan pocas variantes y se perfila la continuidad de Castillo, Carabalí, Concha y Pérez Guedes, quienes fueron parte del triunfo ante ADT.

Por otro lado, Lisandro Alzugaray se perfila como el reemplazante de Edison Flores, quien también quedó fuera por lesión. A la ausencia de ‘Orejas’ se suma la de José Rivera, que no fue incluido en la convocatoria por precaución. De esta manera, el popular ‘Licha’ conformaría la dupla ofensiva junto a Alex Valera.

En ese sentido, este sería el once con el que saldría al campo la ‘U’: Diego Romero, César Inga, Caín Fara, Anderson Santamaría, Jesús Castillo, José Carabalí, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima, Lisandro Alzugaray, Alex Valera.

¡Sufre Rabanal! La baja de último minuto que tendrá Universitario para enfrentar a Cusco FC por Liga 1

Puede ser una imagen de ‎fútbol, fútbol y ‎texto que dice
Alineación de Cusco FC

Por su parte, Cusco FC busca dejar atrás rápidamente la derrota sufrida ante Alianza Atlético en el inicio del Torneo Apertura. Los ‘dorados’ no tuvieron el arranque esperado y ahora están obligados a mostrar carácter y jerarquía jugando en casa.

De cara a este cotejo, todo apunta a que Miguel Rondelli y su cuerpo técnico mantendrán la base del equipo, aunque introducirían algunos ajustes tácticos para neutralizar el funcionamiento de su rival.

En ofensiva, el elenco cusqueño tendrá como principales cartas a Colman, Colitto y Callejo, quien ya sabe lo que es marcarle a los ‘merengues’ y buscará ser decisivo para conseguir los tres puntos en condición de local.

Teniendo en cuenta ello, esta sería su alineación: Pedro Diaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Facundo Callejo.

Puede ser una imagen de ‎fútbol, fútbol y ‎texto que dice

DATOS CLAVES

  • Universitario enfrenta hoy, 7 de febrero, a Cusco FC por la fecha 2.
  • El defensa Anderson Santamaría será la principal novedad en la alineación titular de Javier Rabanal.
  • Hugo Ancajima y Lisandro Alzugaray reemplazarán a los lesionados Andy Polo y Edison Flores.
Nicole Cueva
