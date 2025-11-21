“Ahora no tiene sentido”: la revelación de Facundo Callejo sobre los rumores que lo acercan a Universitario para el 2026

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores más importantes de la Liga 1 2025, sin duda alguna el nombre de Facundo Callejo representa enorme categoría y jerarquía por sus rendimientos con camiseta de Cusco FC. A raíz de esta situación es que distintos equipos lo siguen buscando de cara a la próxima temporada y uno de los más interesados sería Universitario de Deportes.

Durante las últimas semanas se ha filtrado la posibilidad de que la directiva de Universitario de Deportes se encuentra en la búsqueda constante de un atacante goleador que pueda ser un complemento perfecto para Álex Valera. Sabiendo que Diego Churín no se quedará en la institución, la presencia de Facundo Callejo les caería como anillo al dedo, sobre todo cuando ya conoce el medio peruano.

Justamente, siendo consciente de la tremenda temporada 2025 que viene teniendo con Cusco FC, el propio Facundo Callejo dio detalles sobre el futuro cercano que le esperaría. Es importante mencionar que el ‘9’ argentino renovó su contrato hasta diciembre del año 2027 y enfatizó en que todavía no se ha centrado en cambiar de aires ya que su objetivo se mantiene con los imperiales.

Las confesiones de Facundo Callejo sobre una posible salida de Cusco FC

“Me han hablado colegas tuyos, me escriben y les derivo el número de la persona que trabaja para mí. Hace mes y medio que no hablo sobre eso con él porque nos decimos cosas cotidianas, pero de clubes ellos saben que no quiero saber nada todavía. El torneo vuelve a arrancar en enero y tenemos 40 0 50 días para ver una posibilidad. Ahora no tiene sentido. La persona que trabaja para mí sabe”; comentó Facundo Callejo en una reciente entrevista con ‘GOLPERÚ‘.

En esta misma línea, el actual goleador imperial destacó que por ahora sigue enfocado en los propósitos de equipo. “También soy consciente que llevo una cantidad importante de goles, pero como dije hace un tiempo, estoy a 6 días de un partido que como club es muy importante. Cusco FC no clasificó nunca a una fase de grupos de Copa Libertadores y son cosas lindas las que me están pasando al finalizar la temporada”.

Los números y estadísticas de Facundo Callejo con Cusco FC en este 2025

Vistiendo la camiseta de Cusco FC, Facundo Callejo ha jugado un total de 30 partidos en lo que va de la presente temporada 2025. Entre Liga 1 y Copa Sudamericana, el delantero argentino ha convertido 24 goles y ha dado 3 asistencias con un promedio de 2.063 minutos de competencia. De esta manera, es un jugador muy apetecible para cualquier directiva local y veremos si es que finalmente desde Universitario de Deportes se ponen las pilas para ficharlo.

