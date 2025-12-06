No fue Facundo Callejo, el crack de Cusco FC que se rindió ante el poderío de Universitario: “Saben a lo que juegan”

Si bien el nombre de Facundo Callejo, de alguna u otra manera, ha estado ligado como un interés muy importante para ser fichaje de Universitario de Deportes pensando en al temporada 2026, en esta oportunidad fue otro jugador de Cusco FC quien sostuvo diversos halagos hacia el más reciente tricampeón del fútbol peruano. Hablamos de Iván Colman, volante titular y referente del equipo.

El mediocampista argentino de 30 años, quien además demostró ser el socio ideal de Facundo Callejo en Cusco FC durante la presente temporada, sostuvo una reciente entrevista en donde dio detalles de lo que representó enfrentar en su momento a Universitario de Deportes. Se refirió al duelo jugado en el Estadio Monumental de Ate en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Aquel partido terminó 3-2 a favor de la ‘U’ y fue un trámite lleno de emociones. Justamente a dicho escenario es que se refirió Iván Colman soltando varias frases bastante destacadas. “Son un equipo muy sólido, tienen jugadores muy rápidos por fuera, los delanteros son muy buenos, los volantes también. Son un equipo que se compacta muy bien, saben a lo que juegan”; sostuvo en ‘Sin Cassette‘.

¿Realmente Universitario evidenció un poderío muy superior ante Cusco FC?

El duelo entre Universitario de Deportes vs. Cusco FC fue catalogado como una especie de final adelantada por el Torneo Clausura 2025 ya que ambas escuadras venían peleando palmo a palmo por el título en el segundo semestre de la temporada. Con el resultado 3-2 a favor de los merengues, fue que Iván Colman sostuvo que prácticamente estaban volante en varios aspectos de juego.

“Arrancamos el partido y ya nos habían hecho dos goles de pelota parada en 20 minutos. Eso cambia todos los papeles, pero nosotros seguimos igual. Terminamos en un 3-2, justo en el momento que sentimos que pudimos hacer algo más, pero ellos estaban un paso adelante en cuanto a ritmo, control, pase, presión y nos presionaban bien”; siguió contando el volante de Cusco FC.

Finalmente, en cuanto a cómo impactó este resultado en el Estadio Monumental de Ate en la interna del equipo imperial, contó lo siguiente: “Después de ese partido tuvimos una charla con el grupo y creo que nos hizo mejorar. Ese ritmo superior solo lo sentí en el Monumental contra la ‘U’, pero porque nosotros no estábamos bien. Ya lo dije, siento que son los merecedores del campeonato”.

Cusco FC espera rival por la definición de los playoffs de la Liga 1 2025

Cusco FC está a la espera de conocer a quién enfrentará en la definición de los playoffs de la Liga 1 2025. El rival saldrá del duelo entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal que se disputará el día de hoy a las 20:00 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva y recién ahí se volverán a jugar duelos de ida y vuelta para saber qué equipo estará en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

