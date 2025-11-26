Universitario da con su propio Facundo Callejo para reemplazar a Diego Churín: los detalles

Una de las posiciones que Universitario de Deportes busca reforzarse en este mercado es la delantera. Es que Diego Churín no continuará en el club y se busca un jugador que pelee o sea complementario para Álex Valera en el ataque. Si bien se lo vinculó con el nombre de Facundo Callejo debido a su gran temporada con Cusco FC, ahora suena otro atacante extranjero.

En las últimas horas apareció un delantero que estaría en la mira de Universitario. Así como ha sonado el uruguayo Gonzalo Nápoli como posible refuerzo, suena otro charrúa. Este es el caso de José Neris, de gran temporada con Montevideo City Torque, cuyo pase pertenece a Colón de Santa Fe.

Neris es una nueva opción que surge en las oficinas de Ate pensando en una temporada 2026 donde se buscará el tetracampeonato y mejorar su actuación en la Copa Libertadores. Para ello, Jorge Fossati necesita de recambio en el ataque para estas dos competencias.

José Neris, un delantero con similitudes a Facundo Callejo, suena en Universitario

José Neris apareció como opción para Universitario durante las últimas horas. Comparte misma agencia de representación que Gonzalo Nápoli y, por eso, habría trascendido su nombre para que llegue al tricampeón nacional.

José Neris, delantero de Montevideo City Torque (Instagram @joseneris8).

De todas maneras, la ‘U’ no aceleró aún por este centrodelantero uruguayo de 25 años. Según informó el periodista Tavo Serpa, no hubo comunicaciones con dicha agencia por Nápoli o por Neris. Aún así, esto podría cambiar en las próximas horas si es que desde el club se deciden por sus fichajes.

Neris tiene similitudes con Facundo Callejo, ya que en sus inicios como jugador supo ser extremo y hasta mediapunta en clubes como River Plate y Albion FC. Con el correr de los años se fue consolidando como centrodelantero, aunque no tuvo buenos números hasta que, desde Colón, arribó a Montevideo City Torque donde cumplió con una temporada 2025 de 16 goles.

Callejo empezó su carrera jugando por banda, tal como Neris. Lo hizo precisamente en Colón de Santa Fe, club que tiene el pase del uruguayo. Se fue convirtiendo poco a poco en centrodelantero hasta su presente en Cusco FC. La diferencia está en su altura donde el charrúa mide 1,83 metros contra el 1,76 del argentino.

La situación contractual de José Neris

José Neris quedará con el pase en su poder, pese a que está cedido en Montevideo City Torque. De todas maneras, es probable que este club, debido a su gran nivel, le ofrezca un contrato para el 2026. Colón ya no contaría con el jugador y eso le permitirá negociar automáticamente con el club uruguayo.

Universitario podría meterse en las negociaciones si así lo decide y le ofrece un contrato. Ahí la situación para el delantero cambiaría drásticamente, ya que podría jugar Copa Libertadores.

