Alianza Atletico vs. ADC Juan Pablo II: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 15 de la Liga 1

Alianza Atletico recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 31 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1.
Alianza Atletico llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero ADC Juan Pablo II tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Alianza Atletico ganó 3-2 como local ante Deportivo Garcilaso en la fecha anterior. Alianza Atletico está 8° en la tabla con 25 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Sport Huancayo.
En su último compromiso, ADC Juan Pablo II ganó 2-0 como local ante Sport Huancayo. El conjunto marcha 6° con 25 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Universitario.
El historial entre Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II
Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Alianza Atletico y 3 de ADC Juan Pablo II.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico
|0-2
|Liga 1
|24/01/2026
|ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico
|3-0
|Club Friendlies
|13/09/2025
|Alianza Atletico vs. ADC Juan Pablo II
|0-1
|Liga 1
|12/04/2025
|ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico
|1-0
|Liga 1
Horario del partido
- Perú: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas — domingo 1 de noviembre, 11:00 hs
- Cusco vs. Sport Boys — domingo 1 de noviembre, 13:15 hs
- Atletico Grau vs. Universitario — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs
- CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs
- Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs
- Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
- Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs
En síntesis
- Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 31 de octubre por la fecha 15 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Alianza Atletico suma 25 puntos en el torneo.
- ADC Juan Pablo II suma 25 puntos en el torneo.