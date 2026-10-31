Alianza Atletico vs. ADC Juan Pablo II: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 15 de la Liga 1

Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la fecha 15 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Alianza Atletico recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 31 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1.

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Alianza Atletico llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero ADC Juan Pablo II tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Alianza Atletico ganó 3-2 como local ante Deportivo Garcilaso en la fecha anterior. Alianza Atletico está 8° en la tabla con 25 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Sport Huancayo.

En su último compromiso, ADC Juan Pablo II ganó 2-0 como local ante Sport Huancayo. El conjunto marcha 6° con 25 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Universitario.

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El historial entre Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II

Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Alianza Atletico y 3 de ADC Juan Pablo II.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico 0-2 Liga 1 24/01/2026 ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico 3-0 Club Friendlies 13/09/2025 Alianza Atletico vs. ADC Juan Pablo II 0-1 Liga 1 12/04/2025 ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico 1-0 Liga 1

Horario del partido

Perú: 15:30 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas — domingo 1 de noviembre, 11:00 hs

Cusco vs. Sport Boys — domingo 1 de noviembre, 13:15 hs

Atletico Grau vs. Universitario — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs

CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs

Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs

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En síntesis