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Liga 1

Alianza Atletico vs. ADC Juan Pablo II: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 15 de la Liga 1

Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la fecha 15 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Alianza Atletico recibe a ADC Juan Pablo II este sábado 31 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Liga 1.

Alianza Atletico llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero ADC Juan Pablo II tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Alianza Atletico ganó 3-2 como local ante Deportivo Garcilaso en la fecha anterior. Alianza Atletico está 8° en la tabla con 25 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Sport Huancayo.

En su último compromiso, ADC Juan Pablo II ganó 2-0 como local ante Sport Huancayo. El conjunto marcha 6° con 25 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Universitario.

El historial entre Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II

Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Alianza Atletico y 3 de ADC Juan Pablo II.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/05/2026ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico0-2Liga 1
24/01/2026ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico3-0Club Friendlies
13/09/2025Alianza Atletico vs. ADC Juan Pablo II0-1Liga 1
12/04/2025ADC Juan Pablo II vs. Alianza Atletico1-0Liga 1

Horario del partido

  • Perú: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Liga1 Play, TV 360
  • Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Club Deportivo Moquegua vs. Los Chankas — domingo 1 de noviembre, 11:00 hs
  • Cusco vs. Sport Boys — domingo 1 de noviembre, 13:15 hs
  • Atletico Grau vs. Universitario — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Sport Huancayo vs. Melgar — lunes 2 de noviembre, 11:00 hs
  • CD UT Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso — lunes 2 de noviembre, 13:15 hs
  • Sporting Cristal vs. FC Cajamarca — lunes 2 de noviembre, 15:30 hs
  • Comerciantes Unidos vs. Asociacion Deportiva Tarma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs
  • Alianza Lima vs. Cienciano — martes 3 de noviembre, 20:00 hs

En síntesis

  • Alianza Atletico y ADC Juan Pablo II se enfrentan este sábado 31 de octubre por la fecha 15 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
  • Alianza Atletico suma 25 puntos en el torneo.
  • ADC Juan Pablo II suma 25 puntos en el torneo.
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