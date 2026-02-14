Es tendencia:
¡Alineaciones confirmadas! Alianza Atlético vs. Alianza Lima por la fecha 3 del Torneo Apertura EN VIVO y GRATIS vía L1 Max

Alianza Lima visita a Alianza Atlético en Trujillo en un encuentro vibrante por el Torneo Apertura tras la eliminación de la Copa Libertadores.

Por Bruno Castro

Alianza Atlético vs. Alianza Lima.
© GeminiAlianza Atlético vs. Alianza Lima.

El Torneo Apertura continua y en esta oportunidad se viene un juego bastante vibrante. Alianza Atlético de Sullana recibe a Alianza Lima en un duelo que promete grandes emociones. Este partido se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo desde las 20:00 horas de Perú. Se espera un gran ambiente en las tribunas.

La transmisión del partido va por L1 Max, pero también puedes seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú completamente gratis.

El conjunto de Alianza Atlético viene con una irregularidad que lo vuelve un cuadro que busca levantar cabeza. Los ‘Churres’ en la primera fecha vencieron a Cusco FC por 1-0 en casa, pero luego en el último juego ante Los Chankas terminaron perdiendo por el mismo marcador.

Por su lado, Alianza Lima tiene muchas dudas, con un cuadro eliminado de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo. Así que se espera mucho de ellos en esta Liga 1, en donde tienen que ir a por el título nacional. Por lo pronto puntaje perfecto con victorias por 2-1 ante Sport Huancayo y Comerciantes Unidos.

¡Primer titularato de Luis Ramos!

Este será el primer partido en el que Luis Ramos juegue como titular en Alianza Lima.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice

¿Cómo quedó el último Alianza Atlético vs. Alianza Lima?

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue exactamente en Trujillo, esa vez Alianza Atlético venció 3-1 a Alianza Lima.

¡Alineación de Alianza Lima!

Pablo Guede manda el siguiente once: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán; Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Alan Cantero y Luis Ramos.

¡Bienvenidos al Alianza Atlético vs. Alianza Lima!

Buenas noches amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el Minuto a Minuto del Alianza Atlético vs. Alianza Lima por la Liga 1.

