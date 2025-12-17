¿Alianza Lima o Universitario? El equipo con más chances de jugar con FC Barcelona

Se viene un importante partido internacional en suelo peruano, hablamos del choque que tendrá uno de los grandes nacionales ante el FC Barcelona. Partido que sin duda va a ser un encuentro que va a dar mucho de que hablar, pero que también ayudará como vitrina para algunos jugadores de la Liga 1 para mostrarse al mundo.

Según lo que ha dado a conocer el periodista Gustavo Peralta, el cuadro de FC Barcelona llegará al Perú a jugar el próximo 30 de abril del 2026. Este encuentro está organizado por Sound Music Entertainment, quien también trajo al Inter Miami. Así que se espera que sea una gran fiesta del fútbol este cotejo de exhibición que se dará en la capital.

¿Quién será el rival del FC Barcelona?

Se sabe que el rival del cuadro ‘Culé’ saldrá entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Dos de las escuadras más populares del país, que posiblemente puedan ayudar a llenar el estadio para este juego amistoso. Pero hay uno de ellos que ya tiene ventaja, esto a pesar de no saberse su calendario completo para el siguiente año.

Hablamos de Alianza Lima, así lo pudo dar a conocer el periodista deportivo Gerson Cuba. El cuadro de La Victoria corre con una alta probabilidad de ser el elegido para este enfrentamiento, el cual se daría en el Estadio Nacional. La transmisión del partidazo se daría por un canal de señal abierta, que probablemente esté entre el 2 y 4.

Alianza Lima sería el rival del FC Barcelona (Foto: X Gerson Cuba).

En este caso, Universitario de Deportes sería un poco más complicado que pueda jugar por su calendario. Al estar clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pues le termina siendo muy difícil poder afrontar este duelo. Así que por lo pronto los ‘Blanquiazules’ corren con el mayor protagónico para quedarse con este duelo.

Ahora, es importante mencionar que este juego podría darle una gran ganancia al club que lo juegue. Esto debido a la taquilla, en la cual podrán tener un porcentaje y no será nada bajo. Por otro lado, también podrían lograr ganar visibilidad en el mundo del fútbol y si alguno de sus talentos destaca, es posible que puedan llegar a venderlo con mayor facilidad.

