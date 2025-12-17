Alfonso Barco termina este 2025 con una convocatoria a la Selección Peruana de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Tras terminar su vínculo con Emelec de Ecuador, el volante central está con el pase en su poder y evalúa opciones para su futuro. ¿Universitario es una posibilidad? Su padre Álvaro Barco es el director deportivo del club y necesita un reemplazo de Rodrigo Ureña.

La lista de convocados de la Selección Peruana de la SAFAP, dirigida por Gerardo Ameli, tiene entre sus principales figuras a Alfonso Barco, quien tuvo un buen paso por Defensor Sporting y dificultades en Emelec durante este segundo semestre. Ahora, piensa en el próximo destino para su carrera.

La lista de convocados de la Selección Peruana de SAFAP (Oficial).

Universitario, el club en donde jugó entre 2022 y 2023, necesita de un volante central, sobre todo ante la inminente salida de Rodrigo Ureña. Su fichaje con Millonarios de Colombia estaría cerca de ser una realidad y, así, le pondría punto final a su ciclo en el cuadro crema. El nombre de Alfonso Barco podía ser una posibilidad.

Alfonso Barco fue consultado por un posible regreso a Universitario

Alfonso Barco estuvo en una conferencia de prensa junto a Pedro Gallese, Jesús Castillo y el entrenador Gerardo Ameli como previa al partido amistoso ante Bolivia que jugará la Selección Peruana de la SAFAP. Una pregunta estuvo relacionada con un posible regreso a Universitario, pero su intención es seguir en el exterior tras terminar su ciclo en Emelec.

“Fueron seis meses complicados. Ya me desvinculé de club (Emelec). Por ahora, estoy evaluando algunas cosas, pero me gustaría seguir creciendo en el extranjero. Al estar mi papá (Álvaro Barco) dentro del club, creo que no es un tema muy ético para él y, sobre todo, para mí. Fue muy diferente el tema de la San Martín. Es más favorable poder seguir creciendo en el extranjero“, dijo.

De esta manera, le cierra la puerta a la ‘U’ en estos momentos. Por lo cual, el reemplazo de Rodrigo Ureña deberá ser otro futbolista y será el propio Álvaro Barco, quien deba negociar por ello. Se esperan novedades en los próximos días, sobre todo, una vez que el chileno arregle su llegada a Millonarios.

¿Qué dijo Alfonso Barco sobre su convocatoria para la Selección Peruana de la SAFAP?

Así como respondió sobre su futuro, Alfonso Barco también habló sobre su oportunidad en la Selección Peruana de la SAFAP para este partido amistoso ante Bolivia en Chincha.

“Es una ilusión y una motivación para cada uno de nosotros que normalmente no tenemos la oportunidad, ya con el hecho de poder disfrutar entrenar con jugadores de la calidad de mis compañeros (Pedro Gallese y Jesús Castillo en conferencia), de los nuevos, de los que ya vienen integrando la selección”, manifestó.

Y agregó: “Para mí es una ilusión tremenda, por más que la mayoría hemos estado de vacaciones, somos gente que estamos buscando una oportunidad y, más allá que sea un amistoso, la ilusión y la motivación de afrontarlo de la mejor forma”.

DATOS CLAVES