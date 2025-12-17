“Es una opción”: la revelación de Diego Enríquez que podría complicar los planes de Paulo Autuori en Sporting Cristal

Sporting Cristal está de vacaciones en estos momentos, pero en los próximos días volverán a los entrenamientos para planificar la temporada 2026. Con la permanencia de Paulo Autuori como entrenador, ahora se espera que pueda mantener a los referentes y habituales titulares de la plantilla. El caso de Diego Enríquez, una de las grandes figuras, podría generar cierta incertidumbre.

¿Será que Diego Enríquez ya piensa dar el salto al extranjero? De acuerdo a una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘, el ‘1’ de Sporting Cristal manifestó que la posibilidad de emigrar está muy latente y es parte de sus objetivos de cara al futuro cercano. Eso sí, destacó que por ahora no tiene nada cerrado con ningún equipo de afuera y está enfocado con los celestes.

“El poder emigrar al extranjero es una opción que manejo con mi representante. Es importante para mi el poder salir. Aún no hay nada concreto”; fue la más reciente revelación de Diego Enríquez y con lo cual podemos entender que por el momento todavía no existe una oferta como tal con lo cual Paulo Autuori podría preocuparse, así que seguirá con Sporting Cristal en el 2026.

El objetivo que Diego Enríquez se trazó con Sporting Cristal de cara a la temporada 2026

Sabiendo que viene consolidándose como el arquero titular de Sporting Cristal y que por ahora nadie lo mueve de dicha posición, la cual por cierto se la tiene bien ganada por el enorme nivel mostrado en el último tiempo, Diego Enríquez manifestó que salir campeón en la próxima temporada es el objetivo a mirar. Además, es muy consciente del rendimiento mostrado en este año 2025.

“Fue una campaña de altibajos. No empezamos bien el año, luego recuperamos la forma de jugar, cambiamos al técnico, pero no logramos el objetivo. La próxima temporada queremos salir campeones”; comentó el ‘1’ de Sporting Cristal en la misma charla con ‘Fútbol Como Cancha’. En conclusión, en la interna del Rímac saben que una estrella más en el palmarés es la obligación en el 2026.

Los números de Diego Enríquez durante la temporada 2025

Vistiendo la camiseta de Sporting Cristal durante la temporada 2025, Diego Enríquez completó un total de 41 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, con lo cual sumó 3.690 minutos de competencia. Fue un titular indiscutible en este año, en donde por cierto le anotaron 52 goles y en 14 ocasiones fue capaz de dejar su vaya intacta. Por ahora, su estadía en el club está asegurada, a menos de que en las próximas semanas le llegue una importante oferta del extranjero.

