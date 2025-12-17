Sporting Cristal anunció la salida de un histórico y desató el festejo del hincha: “Qué buena noticia”

Sporting Cristal hizo oficial la salida de Fernando Pacheco y la reacción del hincha no pasó desapercibida. Lejos de la nostalgia, las redes sociales se llenaron de mensajes contundentes como “Qué buena noticia”, “Esto sí se celebra” y “Por fin”, reflejando el desgaste total de la relación entre el futbolista y una afición que perdió la paciencia hace tiempo.

Publicidad

Publicidad

La noticia golpea por el contexto. Fernando Pacheco llegó a Sporting Cristal con apenas 13 años, se formó íntegramente en el club y fue considerado durante años una de las grandes promesas de La Florida. En total, estuvo siete temporadas en el primer equipo, un recorrido largo que, paradójicamente, terminó generando más frustración que ilusión en el hincha rimense.

En su palmarés figuran dos títulos nacionales de la Liga 1, los campeonatos de 2016 y 2018, siendo parte de planteles históricos del club. Sin embargo, con el paso de las temporadas, su rendimiento fue perdiendo impacto y regularidad y las oportunidades en el exterior tampoco lograron consolidarlo como se esperaba. Para muchos hinchas, Fernando Pacheco simbolizaba una promesa que nunca terminó de explotar.

La reacción popular fue clara y sin filtros. El anuncio de su salida se convirtió rápidamente en tendencia, con aficionados celebrando el fin de un ciclo que consideraban agotado. Para un sector importante de la hinchada, la partida de Fernando Pacheco representa un corte necesario, una señal de renovación real en un club que viene siendo cuestionado por decisiones deportivas en los últimos años.

Publicidad

Publicidad

Sporting Cristal anunció la salida de Fernando Pacheco. (Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal anunció la salida de Fernando Pacheco

Sporting Cristal hizo oficial la salida de Fernando Pacheco y ahora el delantero tendrá que buscar un nuevo club para el 2026. No hay ninguna duda que algún club de la Liga 1 lo fichará o, en el mejor de los casos, jugará en el extranjero.

ver también Alianza Lima en alerta, Guillermo Viscarra tiene dos grandes propuestas del exterior y su futuro se complica

Ahora, Sporting Cristal pasa la página y se enfoca en reconstruir su proyecto deportivo, mientras Fernando Pacheco buscará un nuevo comienzo lejos de La Florida. El mensaje del hincha fue contundente y difícil de ignorar: más allá de la historia y los títulos, el presente manda, y en Cristal ya no había espacio para seguir esperando.

Publicidad

Publicidad

El hincha de Sporting Cristal reaccionó a la salida de Fernando Pacheco. (Foto: X)

¿Qué edad tiene Fernando Pacheco?

Fernando Pacheco tiene 26 años pues nació el 26 de junio de 1999. Llegó a Sporting Cristal con 13 años, se formó en el club, estuvo 7 años como profesional y fue bicampeón nacional en el 2016 y 2018.

¿Cuánto vale Fernando Pacheco?

Fernando Pacheco vale 325 mil euros, según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue en el 2020 y llegó a alcanzar 750 mil euros.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Sporting Cristal anunció oficialmente la salida definitiva del futbolista Fernando Pacheco.

El delantero Fernando Pacheco logró dos títulos nacionales de Liga 1 en 2016 y 2018.

El futbolista permaneció un total de siete temporadas integrando el primer equipo rimense.

Publicidad