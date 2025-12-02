Es tendencia:
Alianza Lima

Alianza Lima pagó por Cristian Carbajal, la exorbitante cláusula que dejó en shock a todo el Perú

Es un hecho que Cristian Carbajal jugará en Alianza Lima en el 2026 y ahora se conoció el monto que los íntimos pagaron por él.

Por Aldo Cadillo

Cristian Carbajal a Alianza Lima.
Alianza Lima decidió moverse rápido en el mercado y aseguró la llegada de Cristian Carbajal. El club íntimo pagó 150 mil dólares a Sport Boys para cerrar la operación y convertir al jugador en una pieza importante dentro del plan deportivo para la temporada 2026.

Cristian Carbajal firmará un contrato hasta el 2028, lo que demuestra la confianza que Alianza Lima deposita en su crecimiento. La intención es clara: fortalecer la banda izquierda. El lateral llega tras completar un año destacado en Sport Boys, donde se consolidó como titular, mostró solidez y aportó presencia ofensiva.

La dirigencia íntima considera que su estilo encaja perfectamente con la propuesta que quiere desarrollar el comando técnico de Néstor Gorosito. Cristian Carbajal es un jugador rápido, intenso y disciplinado tácticamente, capaz de recorrer toda la banda con criterio. Además, su juventud le permite tener un amplio margen de mejora, algo que Alianza Lima quiere potenciar.

El fichaje también responde a la necesidad de aumentar la competencia interna en una zona donde Miguel Trauco se mantiene como referente, pero necesita un complemento que asegure rotación y continuidad. Con Cristian Carbajal en el plantel, Alianza Lima tendrá dos perfiles distintos: la experiencia y jerarquía y la proyección del nuevo refuerzo.

Cristian Carbajal dejará Sport Boys y jugará en Alianza Lima. (Foto: Sport Boys)

¿Cuánto pagó Alianza Lima por Cristian Carbajal?

Alianza Lima demuestra que quiere pelear con seriedad tanto en la Liga 1 como en la próxima Copa Libertadores. Cristian Carbajal, por su parte, llega decidido a competir, convertirse en una pieza importante del equipo durante los próximos tres años y retribuir deportivamente los 150 mil dólares que pagaron por él.

Rebagliati liquidó a Pedro Aquino, la ácida crítica contra el volante de Alianza Lima: “Se lo han comido”

La noticia la dio el periodista Ernesto Macedo en su cuenta de X: “Cristian Carbajal será jugador de Alianza Lima. El conjunto íntimo pagará su cláusula de salida del lateral izquierdo con un monto de 150 mil dólares. Contrato de 3 años, es decir hasta el 31 de diciembre 2028. Hay acuerdo entre las partes. Disputará el puesto con Miguel Trauco”.

Alianza pagó 150 mil dólares a Boys por Cristian Carbajal. (Foto: Liga 1)

Alianza pagó 150 mil dólares a Boys por Cristian Carbajal. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale Cristian Carbajal actualmente?

Cristian Carbajal vale 350 mil euros actualmente, según el informe oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Cristian Carbajal tiene contrato con Sport Boys?

Cristian Carbajal tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre del 2026, pero la intención de Alianza Lima es comprarlo antes de terminar el 2025.

Datos claves

  • Alianza Lima fichó a Cristian Carbajal pagando 150 mil dólares a Sport Boys.
  • Cristian Carbajal firmará un contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2028.
  • El lateral llega para fortalecer la banda izquierda y competir por el puesto con Miguel Trauco.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
