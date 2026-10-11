¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, blanquiazules e imperiales necesitan de la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones y por ello es que las expectativas son muy buenas de cara al trámite. A continuación, disfruta de la cobertura del juego al estilo clásico de Bolavip Perú.
Alineaciones titulares de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
Cusco FC | Pedro Díaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos; Jean Montaño, Carlo Diez, Iván Colman, José Manzaneda, Nicolás Silva y Facundo Callejo. DT: Javier Rabanal.
Alianza Lima | Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Marco Huamán; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Kevin Quevedo. DT: Pablo Guede.
Minuto a minuto de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
Horarios de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
- 16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 20:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 01:30 | España (lunes 12/10)
Canales de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32