¡Alineaciones confirmadas! Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, blanquiazules e imperiales necesitan de la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones y por ello es que las expectativas son muy buenas de cara al trámite. A continuación, disfruta de la cobertura del juego al estilo clásico de Bolavip Perú.

Publicidad

Alineaciones titulares de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Cusco FC | Pedro Díaz; José Zevallos, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Ricardo Lagos; Jean Montaño, Carlo Diez, Iván Colman, José Manzaneda, Nicolás Silva y Facundo Callejo. DT: Javier Rabanal.

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Luis Advíncula, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Marco Huamán; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Kevin Quevedo. DT: Pablo Guede.

Minuto a minuto de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Publicidad

Todos los detalles de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Horarios de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:30 | España (lunes 12/10)

Canales de Cusco FC vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32