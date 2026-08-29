Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: a qué hora y dónde ver EN VIVO por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se ven las caras en Matute en la noche de este sábado. Conoce los detalles a tener en cuenta para el duelo.

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan este sábado 29 de agosto en Matute en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Duelo clave en la lucha por el primer lugar del certamen.

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Los Blanquiazules vienen de igualar 1-1 en Arequipa ante FBC Melgar en la anterior jornada, lo que los dejó en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Clausura. Con un triunfo, el equipo de Pablo Guede puede volver a tomar la primera ubicación.

El ‘Rico Garci’, por su parte, está en gran momento desde la llegada de Lisandro Greppo, quien ya fue ratificado en el cargo. Está en el primer lugar con 13 unidades junto a Universitario de Deportes y viene de golear 4-1 a Cusco FC en la anterior jornada.

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¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, que se disputa en el Estadio Alejandro Villanueva, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Se puede ver por L1MAX y L1 Play en todo Perú, mientras que en el resto de Sudamérica va por Fanatiz internacional.

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, duelo por el Torneo Clausura 2026, que se juega este sábado 29 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.

Estados Unidos: 5:30 P.M. (PT) y 8:30 P.M. (ET)

y España: 2:30 A.M. (domingo 30)

DATOS CLAVE