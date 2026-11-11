Revelan que Renato Tapia no seguiría en Al-Wasl y las chances que tiene de llegar a Alianza Lima

Renato Tapia estaría viviendo sus últimos meses en el Medio Oriente y pronto cambiaría de aires. Si bien podría mantenerse en el extranjero, desde Alianza Lima deberían estar atentos ante cualquier situación.

Desde que Renato Tapia decidió mudarse al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, en cierto modo perdió algo de notoriedad por la competitividad de dicha liga y peor aún cuando durante todo este año 2026 no lo hemos visto con la camiseta de la Selección Peruana al no ser convocado. Toda esta situación podría cambiar muy pronto ya que se acaba de conocer que no continuaría en Al-Wasl.

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Fuente: Al-Wasl.

A pesar de tener vínculo contractual hasta mayo del año 2027, una reciente revelación asegura que no seguirá vistiendo la camiseta de Al-Wasl y por ende es que junto a su entorno más cercano estaría viendo algunas posibilidades de mantenerse en el extranjero. Además, el escenario de que pueda fichar por Alianza Lima pintaría como una alternativa si es que así se lo propone.

“Estaba siguiendo los pasos de un futbolista que le puede servir a Alianza Lima. Siguiendo su situación contractual, me apoyé en una persona importante vinculada a traspasos en el Medio Oriente y me indicó que Renato Tapia, jugador del Al-Wasl, tiene una alta posibilidad de no seguir en su club. Existe una alta probabilidad de que no continúe. Podría venir a la liga peruana, volver a Europa u otros mercados”; informó José Varela en ‘Modo Fútbol‘.

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En esta misma línea, se pudo conocer que en la interna de Videna estaban al pendiente de la futura situación de Renato Tapia en el caso de llegar al fútbol peruano. “El comando técnico de Mano Menezes manejaba la información de que Tapia no iba a seguir en el Medio Oriente más allá de este año y que tenía chances de jugar en una liga más competitiva, o en su defecto, volver a Liga 1“.

La posible llegada de Renato Tapia a Alianza Lima podría beneficiarlo en la Bicolor

Si bien durante la última conferencia de prensa de Mano Menezes quedó clarísimo que Renato Tapia será convocado en la nómina del próximo mes de marzo al tener conversada esta situación con el mismo volante, una posible llegada a Alianza Lima podría acercarlo aún más a la Selección Peruana para así ser evaluado con más minuciosidad y detalle a diferencia de militar en Al-Wasl.

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Podría ser una especie de relanzamiento de su carrera ya que con 31 años todavía tienen mucho para rendir en clubes y selección. La otra opción es que pueda quedarse en el extranjero, pero en una liga de mayor nivel a la de los Emiratos Árabes Unidos. Veremos finalmente cuál es el futuro cercano de un Renato Tapia que es muy hincha de Alianza Lima y que tendría con anhelo jugar en Matute.

Fuente: RPP.

DATOS CLAVES

Renato Tapia no continuaría en Al-Wasl pese a tener contrato hasta mayo de 2027 .

no continuaría en pese a tener contrato hasta . Mano Menezes convocará a Renato Tapia a la Selección Peruana el próximo marzo .

convocará a a la el próximo . Con 31 años, Renato Tapia evalúa fichar por Alianza Lima u otros mercados extranjeros.