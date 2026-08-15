Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026: hora, canales de TV y streaming online

Alianza Lima busca el primer lugar en el Torneo Clausura 2026. Recibe en Matute al necesitado UTC por la quinta fecha. Mira todos los detalles del encuentro.

Alianza Lima recibe en el Estadio Alejandro Villanueva hoy, sábado 15 de agosto, a la Universidad Técnica de Cajamarca, más conocida como UTC, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El encuentro se juega desde las 7:30 p.m. de Perú.

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El equipo blanquiazul dirigido por Pablo Guede llega tercero con 8 puntos en 4 partidos y todavía invicto en el Clausura. En su última presentación empató 1-1 ante Sport Boys y para este compromiso hace un ajuste en el once titular por la ausencia por lesión de Marco Huamán.

UTC, por su parte, afronta este cruce en el puesto 17 con 2 puntos en 4 fechas y aún sin triunfos en el certamen, luego de dos empates y dos derrotas. El conjunto que conduce Cristian Paulucci viene de igualar 1-1 con ADT y atraviesa una crisis que lo puede poner en Liga 2 debido a quita de puntos por sanción.

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¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. UTC?

El partido entre Alianza Lima y UTC, que se disputa en Matute, tiene transmisión en TV y streaming online. Se puede ver en vivo por el canal L1MAX y por la plataforma L1 Play para todo Perú. En el resto de Sudamérica, se puede disfrutar también por Fanatiz.

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. UTC?

Alianza Lima vs. UTC, que se juega hoy sábado 15 de agosto, por el Torneo Clausura 2026, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Chile y Estados Unidos (ET): 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina y Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. México: 6:30 p.m.

DATOS CLAVE