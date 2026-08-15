Por qué no juega Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026

Paolo Guerrero no será titular en Alianza Lima para recibir a UTC en Matute. En la siguiente nota revisa el motivo de esta situación y quién lo reemplazará en el 11 blanquiazul.

Alianza Lima y UTC se alistan para saltar al campo de juego del Estadio Alejandro Villanueva. Las alineaciones titulares ya fueron confirmadas por ambos entrenadores que planifican la victoria a como de lugar esta noche, pero de manera muy sorpresiva se acaba de conocer que Paolo Guerrero no integra el equipo inicial de los blanquiazules y Pablo Guede tiene que ver en el caso.

Publicidad

Todo parece indicar que la suplencia de Paolo Guerrero es consecuencia única y exclusivamente de una decisión por parte de Pablo Guede. Junto a su comando técnico, el entrenador de Alianza Lima optó por no alinear de titular al experimentado delantero y es así que esperará su lugar en el banco de los suplentes ya que tampoco está lesionado ni tiene ninguna dolencia física.

Dicho esto, el lugar de Paolo Guerrero en el equipo inicial de Alianza Lima será tomado por Jesús Castillo. Así es, el volante será aliado de Esteban Pavez y Fernando Gaibor en el mediocampo para darle mayor espacio a que los delanteros puedan justamente ocuparse más de lo ofensivo. Veremos qué tan bien o no sale esta jugada, sobre todo cuando los íntimos requieren del triunfo.

Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Publicidad

UTC | Ricardo Bettocchi; Junior Huerto, Manuel Ganoza, Bruno Duarte, Dyland Caro; Arquímedes Figuera, Gilmar Paredes, Joshua Cantt; Adofo Muñoz, David Camacho y Marcos Lliuya. DT: Cristian Paulucci.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (16/08)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

Publicidad

DATOS CLAVES