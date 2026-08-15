Por qué no juega Marco Huamán en Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026

Marco Huamán será uno de los grandes ausentes del duelo de hoy entre Alianza Lima vs. UTC. Conoce las razones del caso para entender exactamente qué fue lo que pasó.

Alianza Lima y UTC tienen todo preparado para verse las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. Por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, se viene uno de los partidos más resonantes de la jornada, sobre todo por las expectativas que generan los blanquiazules jugando de locales. Lamentablemente para sus intereses, no podrán contar con una de sus figuras como es Marco Huamán.

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Marco Huamán, quien volvió a Alianza Lima para esta temporada 2026 y que se ganó un lugar como lateral izquierdo cuando normalmente jugó por el carril derecho, se lesionó la semana pasada en el duelo ante Sport Boys disputado en el Estadio Nacional. El defensor sufrió un muy fuerte pisotón de Luciano Nequecaur y tuvo que ser cambiado antes de los 10 minutos del primer tiempo.

¡Dura entrada! Luciano Nequecaur cometió una falta sobre Marco Huamán y el árbitro le mostró la primera tarjeta amarilla del encuentro. El jugador de Alianza Lima tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. 🟨💥🔁



⏱ 12' PT | #SBA 0 – 0 #ALI



🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒… pic.twitter.com/ZVx07Uz9Eb — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 9, 2026

Con un rostro de visible dolor y sin poder apoyar el pie, Marco Huamán fue diagnosticado con un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho y estaría al menos un mes fuera de las canchas. Por ende es que esta noche la titularidad en dicho puesto será de Nicolás Díaz, defensor chileno que recientemente llegó al club y que contará con la confianza de Pablo Guede.

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Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Nicolás Díaz; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Jesús Castillo; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

UTC | Ricardo Bettocchi; Gilmar Paredes, Manuel Ganoza, Bruno Duarte, Dyland Caro; Arquímedes Figuera, Junior Huerto, Marcos Lliuya, Joshua Cantt; Adofo Muñoz y David Camacho. DT: Cristian Paulucci.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (16/08)

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¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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