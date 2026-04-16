Final adelantada en la Liga 1. Alianza Lima y Los Chankas protagonizan una pelea directa por el Torneo Apertura 2026, con un escenario que ya tiene marcado el partido que puede definir al campeón.

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Ambos equipos comparten la cima con 23 puntos, aunque Los Chankas tienen un partido menos, lo que añade aún más tensión a la recta final. La ventaja, por ahora, es relativa, pero el margen de error es mínimo.

En ese contexto, la fecha 16 aparece como el punto de quiebre. Alianza Lima recibirá a Los Chankas en Matute en un duelo que vale más que tres puntos: es un enfrentamiento directo por el título.

El concepto es claro: partido de seis puntos. El que gane no solo suma, sino que golpea directamente a su rival en la tabla, quedando a un paso de consagrarse a falta de una sola jornada para culminar el Torneo Apertura 2026.

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Alianza Lima recibe en Matute a Los Chankas en la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. (Foto: X)

Alianza Lima vs. Los Chankas en la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú

Además, el factor localía puede jugar un rol clave. Matute suele ser un escenario determinante, pero Los Chankas ya han demostrado que no les pesa el contexto y llegan como una de las grandes sorpresas del torneo.

Así, el Apertura entra en su tramo más caliente. Alianza Lima vs. Los Chankas no es un partido más: es, probablemente, la final antes de la final. El partido tentativamente será el 23 de mayo, veremos si tenemos campeón ese día.

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¿Cuántos partidos le faltan a Los Chankas en el Torneo Apertura?

A Los Chankas le falta enfrentar a ocho rivales por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú: Cienciano, Atlético Grau, ADT, Deportivo Garcilaso, Cusco, Moquegua, Alianza Lima y UTC.

¿Cuántos partidos le faltan a Alianza Lima en el Torneo Apertura?

A Alianza Lima le falta enfrentar a siete rivales en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú: Cusco, Atlético Grau, Moquegua, Sporting Cristal, Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca.

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Datos claves

Alianza Lima y Los Chankas lideran la tabla con 23 puntos cada uno.

El duelo directo se jugará en la fecha 16 en el estadio de Matute.

El ganador del encuentro quedará a un paso de ganar el Torneo Apertura 2026.