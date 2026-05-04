Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Caín Fara soltó una declaración de amor absoluto a Universitario: “Estoy en Disney”

Caín Fara llegó a ser un defensor de lujo en Universitario. Pero está marcando goles, y se lleva los aplausos por este tipo de declaraciones.

Caín Fara dijo sentirse estar en Disney con Universitario.
© GettyCaín Fara dijo sentirse estar en Disney con Universitario.

El defensor argentino Caín Fara dejó una de las frases más virales de la temporada tras el triunfo de Universitario de Deportes por 4-1 sobre Juan Pablo II. En diálogo con el periodista Gustavo Peralta para L1 MAX, el zaguero utilizó una metáfora particular para describir su presente en Ate.

“Yo estoy en Disney, en el banderazo también, es toda una locura, están todos re locos acá”, expresó Fara con entusiasmo. Para el futbolista, el fervor de la hinchada crema es un motor fundamental: “La gente está loca y lo contagia porque lo sentimos nosotros en la cancha y sacamos ese plus”.

Una sequía que terminó de la mejor manera

El partido no solo fue una fiesta colectiva, sino un desahogo personal para el central, quien se reencontró con el gol tras un largo periodo de inactividad. “Estaba con una sequía larga. El último gol mío creo que fue en Copa Sudamericana con Emelec”, recordó el jugador durante la entrevista.

Ver también

La gran decisión de Universitario para vencer a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores

Fara explicó que, tras superar una dura lesión en Argentina, la fortuna frente al arco le había sido esquiva a pesar de los intentos. “Tuve muchas posibilidades cerca pero no entraba. Por suerte ingresaron todas juntas”, añadió con satisfacción por su aporte en el marcador.

Enfoque en Coquimbo y el misterio de su renovación

A pesar del idilio que vive con la tribuna, el defensor mantiene los pies sobre la tierra respecto a su continuidad en el equipo de cara a la próxima temporada. “Ya veremos cuando tengamos que hablar sobre mi renovación, por el momento solo estoy pensando en el partido contra Coquimbo Unido”, aclaró.

El reto inmediato para Universitario está en territorio chileno, donde buscarán trasladar el buen momento del torneo local al plano internacional. “Ahora se viene un partido importante en Chile y vamos con esa sed de revancha”, sentenció Fara antes de agradecer nuevamente el apoyo incondicional de los fanáticos.

Imagen

Caín Fara feliz dentro de Universitario. (Foto: X).

DATOS CLAVE

  • Caín Fara anotó un gol en el triunfo de Universitario por 4-1 ante Juan Pablo II.
  • El defensor argentino comparó su estancia en el club con estar en Disney por la hinchada.
  • Fara no anotaba un gol desde su etapa en Emelec durante la Copa Sudamericana.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones