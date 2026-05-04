El defensor argentino Caín Fara dejó una de las frases más virales de la temporada tras el triunfo de Universitario de Deportes por 4-1 sobre Juan Pablo II. En diálogo con el periodista Gustavo Peralta para L1 MAX, el zaguero utilizó una metáfora particular para describir su presente en Ate.

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“Yo estoy en Disney, en el banderazo también, es toda una locura, están todos re locos acá”, expresó Fara con entusiasmo. Para el futbolista, el fervor de la hinchada crema es un motor fundamental: “La gente está loca y lo contagia porque lo sentimos nosotros en la cancha y sacamos ese plus”.

Una sequía que terminó de la mejor manera

El partido no solo fue una fiesta colectiva, sino un desahogo personal para el central, quien se reencontró con el gol tras un largo periodo de inactividad. “Estaba con una sequía larga. El último gol mío creo que fue en Copa Sudamericana con Emelec”, recordó el jugador durante la entrevista.

Fara explicó que, tras superar una dura lesión en Argentina, la fortuna frente al arco le había sido esquiva a pesar de los intentos. “Tuve muchas posibilidades cerca pero no entraba. Por suerte ingresaron todas juntas”, añadió con satisfacción por su aporte en el marcador.

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Enfoque en Coquimbo y el misterio de su renovación

A pesar del idilio que vive con la tribuna, el defensor mantiene los pies sobre la tierra respecto a su continuidad en el equipo de cara a la próxima temporada. “Ya veremos cuando tengamos que hablar sobre mi renovación, por el momento solo estoy pensando en el partido contra Coquimbo Unido”, aclaró.

El reto inmediato para Universitario está en territorio chileno, donde buscarán trasladar el buen momento del torneo local al plano internacional. “Ahora se viene un partido importante en Chile y vamos con esa sed de revancha”, sentenció Fara antes de agradecer nuevamente el apoyo incondicional de los fanáticos.

Caín Fara feliz dentro de Universitario. (Foto: X).

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