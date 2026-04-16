Golpe inesperado cuando estaba recuperando terreno con minutos. Federico Girotti sufrió una fuerte lesión que lo deja fuera de acción y pone en duda su continuidad inmediata en Alianza Lima.

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La información fue revelada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX, quien detalló el impacto tras el regreso del equipo a Lima: “Alianza volvió a Lima tras la victoria ante ADT de Tarma y Federico Girotti se ha lesionado. De hecho no será considerado para el partido del fin de semana”.

El momento de la lesión también quedó claro. Según la misma fuente: “Se fue sentido luego de la jugada que tuvo en el segundo tiempo”. Una acción que terminó siendo determinante para su estado físico actual.

Pero lo más preocupante llegó después. Rodríguez fue directa sobre el diagnóstico: “La información que tengo es que tiene una luxación de hombro y probablemente sean tres semanas fuera, aproximadamente”. Un tiempo que lo deja fuera de varios partidos claves del Torneo Apertura.

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Federico Girotti se lesionó con Alianza Lima en el partido ante ADT. (Foto: Liga 1)

Federico Girotti se lesionó y será baja tres semanas

La baja de Federico Girotti no es menor. Justo cuando buscaba consolidarse y ganar protagonismo, esta lesión frena su ritmo y vuelve a abrir interrogantes sobre su rol en el equipo. El delantero se perdería tres partidos con Alianza Lima, los que serían ante Cusco en Matute, Atlético Grau de visita y ante Moquegua otra vez en Matute y para inicios de mayo.

Así, Alianza Lima suma una preocupación más. Porque en un torneo largo, las lesiones no solo afectan el presente, también pueden cambiar el futuro de un jugador dentro del club y acelerar su salida del plantel.

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🎙️Analú: “Girotti está lesionado. Se fue sentido del partido en Tarma. Tiene una luxación de hombro y se podría perder hasta tres semanas"#L1Radio



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Los números de Federico Girotti con Alianza Lima en la Liga 1

Federico Girotti acumula 99 minutos jugados en Alianza Lima a lo largo de los cinco partidos en los que ingresó. Con una puntuación de 6.46 por parte de Sofascore, el atacante no registra goles ni asistencias.

¿Hasta cuándo Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima?

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 tras firmar contrato en enero del 2026, luego que se realiza la transferencia desde Talleres de Córdoba.

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Datos claves

Federico Girotti sufrió una luxación de hombro y estará fuera aproximadamente tres semanas.

El delantero se lesionó durante el segundo tiempo del partido contra ADT de Tarma.

Se perderá tres partidos ante Cusco FC, Atlético Grau y Moquegua con Alianza Lima.