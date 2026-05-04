Tras la derrota de Los Chankas, lo que Alianza Lima necesita para ganar el Torneo Apertura

Alianza Lima es uno de los grandes candidatos para poder conseguir el título del Torneo Apertura este 2026. El cuadro de La Victoria es puntero en solitario gracias a que Los Chankas no pudo mantener el ritmo, cayendo dos veces de forma consecutiva. Esto ha hecho que hoy pierdan la ventaja que tenían en este certamen.

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Actualmente se ha disputado un total de 13 fechas en el Apertura, lo que nos deja con solo 4 partidos por disputarse. Lo que deja la pelea por llegar a salir ganador muy peleada. Acá el equipo que termine durmiéndose se quedará sin nada, mientras que el se mantenga con mente fuerte conseguirá el objetivo.

Jugadores de Alianza Lima celebrando (Foto: Alianza Lima).

¿Qué necesita Alianza Lima para salir ganador del Torneo Apertura?

En teoría, Alianza Lima necesita ganar todos los partidos que le faltan para conseguir ser el número uno en la tabla de posiciones. Si esto llegase a suceder, entonces habrán terminado de dar un gran paso y meterse en los playoff pensando en lograr el título de la Liga 1.

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En este caso al cuadro de Pablo Guede le restan 4 juegos. 2 serán en condición de local, mientras que los otros 2 se jugará de visitante. Lo cual hace que no esté nada dicho en este momento. Pues un traspié podría hacer que el conjunto de Los Chankas pueda alcanzarlos.

Eso sí, estos 2 equipos se verán las caras en la fecha número 16, lo cual podría terminar de definir el torneo. No obstante, también hay que mencionar que los de Andahuaylas tienen rivales de peso que podrían llegar a perjudicarlos en la pelea por el título.

Partidos que le restan a Alianza Lima:

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Cienciano vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Los Chankas

FC Cajamarca vs Alianza Lima

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Partidos que le restan a Los Chankas:

Cusco FC vs Los Chankas

Los Chankas vs Deportivo Moquegua

Alianza Lima vs Los Chankas

UTC vs Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Datos Claves

Alianza Lima es líder solitario tras disputarse 13 fechas del Torneo Apertura.

es líder solitario tras disputarse 13 fechas del Torneo Apertura. 4 partidos le restan al equipo: dos de local y dos de visitante.

le restan al equipo: dos de local y dos de visitante. Fecha 16 enfrentará directamente a Alianza Lima contra el equipo de Los Chankas.