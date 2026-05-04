Ex Olympique Marsella llegará a Alianza Lima con miras al Clásico contra Sporting Cristal

Alianza Lima tiene uno de sus partidos más importantes este fin de semana, se enfrenta a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva. Es por ese motivo, que los ‘blanquiazules’ tienen la misión de lograr una victoria en casa para seguir soñando con el Torneo Apertura. Lo cual ha hecho que busquen ayuda desde el extranjero para conseguirlo.

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Paolo Guerrero es una de las grandes dudas para este partido, el ‘Depredador’ sabe de la importancia de este juego. Es por ese motivo que se ha conocido que traerá a un fisio que trabajó en el Olympique Marsella para que lo ayude a recuperar lo más pronto posible.

“No descartaría a Paolo Guerrero. De hecho, tiene la postura de querer estar en el partido contra Sporting Cristal. Es más, tengo entendido que está sumando a un fisioterapista argentino que vendrá a Lima y que ha trabajado en el Olympique de Marsella, con el fin de intentar acelerar su recuperación. El lunes 5 de mayo tiene el diagnóstico,”, expresó el periodista en L1MAX.

Con esta consigna se ve que el ‘Depredador’ no quiere perderse por nada del mundo este duelo. Sabe que podría ser una final pensando en lograr el Torneo Apertura. Por eso quiere estar presente como capitán, intentando sacar los 3 puntos que podrían ser e oro.

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🎙️Kevin Pacheco: "Paolo está trabajando para estar contra Cristal. Por su cuenta, está sumando a un fisioterapueta argentino que ha trabajado en el Olympique de Marsella"#ALL1MITE



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¿Qué tiene Paolo Guerrero?

Por el momento no se ha conocido el diagnóstico que tiene Paolo Guerrero. En el último juego ante CD Moquegua no estuvo ni en el banco de suplentes, se habló que lo guardaban para el choque contra Sporting Cristal. Pero la realidad es que sufrió una lesión en los entrenamientos.

Pablo Guede en conferencia de prensa confesó que el delantero de 42 años de edad se había sentido, pero no comentó más sobre esta lesión. Este lunes se hicieron los exámenes respectivos, no obstante el club no ha dado a conocer nada sobre la situación. Habrá que esperar un poco para poder conocer que es lo que pasará con el ‘Depredador’.

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Paolo Guerrero en los entrenamientos (Foto: Alianza Lima).

¿Quién reemplazará a Paolo Guerrero?

En el último partido ante CD Moquegua los dos reemplazantes de Guerrero aportaron en el marcador. Por un lado, en el primer tanto apareció Luis Ramos para asistir a Eryc Castillo, mientras que en el segundo gol Federico Girotti en el área liquidó el juego con un tremendo remate.

Datos Claves

Paolo Guerrero contrató a un fisioterapeuta del Olympique Marsella para acelerar su recuperación física.

contrató a un fisioterapeuta del Olympique Marsella para acelerar su recuperación física. El delantero sufrió una lesión en los entrenamientos previa al partido contra Sporting Cristal.

previa al partido contra Sporting Cristal. El lunes 5 de mayo se entregará el diagnóstico médico oficial sobre su estado actual.